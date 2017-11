Decizii instanţă

Un bărbat din Frasin şi o femeie din Berchişeşti au primit condamnări cu executare pentru fapte de ultraj comise asupra unor poliţişti. Ambii erau recidivişti, pentru alte infracţiuni, astfel că nu au mai avut parte de clemenţă din partea judecătorilor. În ambele cazuri, pedepsele nu sunt încă definitive, fiind date la prima instanţă. Totuşi, inculpaţii par a avea şanse mici de a scăpa mai uşor, ambii fiind menţinuţi după gratii de judecători.

Imobilizat de patru poliţişti. Pe unul l-a lovit cu capul în figură

Ioan Popescu, în vârstă de 30 de ani, din Frasin, a fost protagonistul unor scene deosebit de violente după un scandal la o casă de pariuri din localitate.

Pe 16 mai 2017, în jurul orei 17.30, în urma unei apel telefonic, membrii unui echipaj al Poliţiei oraşului Frasin, care erau de serviciu, au fost sesizaţi că o persoană care este sub influenţa alcoolului a distrus un monitor şi provoacă scandal în incinta localului respectiv. Poliţiştii l-au găsit pe suspect afară, pe terasa localului, unde consuma alcool.

Din cercetări a rezultat că tânărul identificat în persoana lui Ioan Popescu, în vârstă de 30 de ani, din Frasin, a devenit recalcitrant faţă de cei doi agenţi, iar pe unul a început să-l ameninţe în mod expres pentru că îl cercetase penal în altă cauză. Cum în zonă mai erau şi alţi bărbaţi, vecini şi cunoscuţi ai suspectului, poliţiştii au fost precauţi şi au cerut întăriri înainte de a acţiona.

La faţa locului s-au mai deplasat alţi doi oameni ai legii şi, în cele din urmă, cei patru poliţişti au decis să intervină în forţă. Tânărul în vârstă de 30 de ani a fost imobilizat şi încătuşat.

Pe parcursul intervenţiei în forţă, tânărul de 30 de ani a spart un geam al maşinii de poliţie şi l-a lovit cu capul în figură pe unul dintre poliţişti.

Tânărul a fost judecat pentru ultraj, distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, şi avea la activ o condamnare la 2 luni de închisoare cu suspendare pentru o altă faptă de distrugere.

În urma contopirii pedepselor, bărbatul a primit de la judecătorii de la Gura Humorului 2 ani de închisoare cu executare şi 2.800 de lei amendă penală.

Tânărul se află în arest preventiv de a doua zi de la comiterea faptei.

Femeie recidivistă, condamnată pentru că a ameninţat cu moartea o poliţistă

Al doilea caz, tot din zona Gura Humorului, este cel al unei femei, Alina Constantin, din Berchişeşti. Aceasta a fost trimisă în judecată pentru ultraj, sub acuzaţia că a ameninţat explicit cu moartea o poliţistă de la postul comunal Berchişeşti. Din cercetările coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului rezultă că, pe 2 septembrie 2016, Alina Constantin a intrat în Postul de Poliţie Berchişeşti, unde a cerut lămuriri cu privire la o amendă primită de concubinul său. După ce poliţista i-a explicat femeii pentru ce a aplicat amenda, aceasta a început să o ameninţe cu acte de violenţă şi cu moartea. Agentul a luat în serios ameninţările, mai ales că femeia are antecedente penale în fapte cu violenţă.

Judecătoria Gura Humorului a contopit în cazul femeii două condamnări, una pentru lovire, plus cea pentru fapta de ultraj sub forma ameninţării, rezultând 1 an de închisoare cu executare.