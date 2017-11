Abuz sau nu?

O tânără s-a pricopsit cu o amendă în valoare de 500 de lei după ce a alertat Poliţia din Câmpulung, unde a sesizat un posibil transport ilegal de material lemnos. În momentul în care a sunat la 112 pentru a anunţa posibila neregulă, Iulia Cojocea, din Iaşi, nu s-a gândit nici un moment că o intenţie bună se poate transforma într-un adevărat coşmar.

În timp ce se afla în judeţul Suceava, tânăra a observat un camion încărcat cu lemne. A verificat numărul de înmatriculare al capului tractor în aplicaţia „Inspectorul Pădurii” şi a observat că acesta nu figurează, motiv pentru care a sesizat Poliţia.

După ce a vorbit cu ofiţerul de serviciu, Iulia Cojocea a închis telefonul, dar numai după câteva minute a fost sunată înapoi.

„Mi-a cerut datele personale şi am întrebat pentru ce are nevoie şi mi-a zis că trebuie să îmi trimită un răspuns oficial la sesizarea făcută. Zilele trecute am primit o recomandată de la Poliţia din Câmpulung în care se spune că am fost amendată cu 500 de lei pentru că am sesizat abuziv serviciul 112. Am sunat la Poliţia din Câmpulung şi mi-au zis că eu am verificat numărul de la capul de tir, şi nu de la semiremorca care transporta lemne", a spus tânăra citată de „Adevărul”.

Într-adevăr, transportul de lemne fusese înregistrat, dar nu pe numărul de înmatriculare al capului tractor, ci pe remorcă.

Pentru a scăpa de amendă, ieşeanca are o singură variantă: să o conteste în instanţă. Chiar şi aşa, Iulia Cojocea a precizat că va sesiza în continuare autorităţile şi speră ca şi alte persoane să facă acelaşi lucru, pentru că doar în acest fel se va putea diminua defrişarea pădurilor.