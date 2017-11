„Let’s Get Green!“

16 şcoli din judeţul Suceava au fost selectate în cadrul proiectul „Let’s Get Green!“, cea mai amplă campanie naţională de educaţie ecologică, prin care pot câştiga o transformare completă de 15.000 de euro.

Este vorba despre Şcoala Gimnazială Siminicea, Şcoala Gimnazială "Simion Florea Marian" Ilişeşti, Colegiul Silvic "Bucovina" Câmpulung Moldovenesc, Şcoala Gimnazială Ciprian Porumbescu, Şcoala Gimnazială Nr. 8 Suceava, Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei, Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Fălticeni, Şcoala Gimnazială Nr. 2 "Nicolae Stoleru" Baia, Şcoala Gimnazială Nr. 3 Baia, Şcoala Gimnazială Nr. 3 Marginea, Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Vadu Moldovei, Liceul Tehnologic "Oltea Doamnă" Dolhasca, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Vatră Dornei, Şcoala Gimnazială Corocăieşti și Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți.

Şcolile implicate în proiect trebuie să desfăşoare campanii de educare ecologică pentru elevi, pentru profesori, campanii de colectare selectivă acasă şi acţiuni de voluntariat în comunitate, organizate de şcoli: curăţenie, înverziri de spaţii, plantare de flori şi copaci, reutilizare creativă, proiecţie de filme educative etc.

Şcolile din ţară înscrise şi selectate în program au intrat într-o competiţie cu premii consistente. Premiul I are o valoare de 15.000 de euro. De asemenea, vor fi acordate două premii II, în valoare de 10.000 de euro fiecare, trei premii III, în valoare de 7.500 de euro fiecare, şi trei menţiuni, în valoare de 2.250 de euro fiecare. Valoarea totală a premiilor este de 64.250 de euro.

„Tot prin acest proiect ne mai dorim să tragem şi un semnal de alarmă: locul multora dintre deşeuri nu este la groapa de gunoi, ci la reciclare. Şi nu în ultimul rând, dorim să încurajăm voluntariatul pentru toate vârstele”, au menţionat organizatorii. “Let’s Get Green!” este organizat de echipa “Let`s Do It, Romania!”.

“Interesul acordat proiectului <Let`s Get Green!> a fost peste aşteptările noastre. Componenta de educaţie joacă un rol important în strategia <Let’s Do It, Romania!> şi avem încredere că <Let’s Get Green!> va contribui la formarea unei generaţii viitoare de adulţi responsabili faţă de mediu. O etapă importantă a proiectului este aceea de a oferi un exemplu părinţilor, învăţându-i să colecteze selectiv şi acasă”, a declarat Andrei Coşuleanu, project manager “Let’s Get Green!”.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Kaufland Romania şi se bucură de sprijinul Ministerului Mediului, al Ministerului Educaţiei Naţionale, al Greenpoint Management şi al Consiliului Naţional al Elevilor.