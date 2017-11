Concert extraordinar

Îndrăgita interpretă de muzică populară Angelica Flutur, născută la Ciumârna – Vatra Moldoviţei, îşi lansează duminică, 19 noiembrie, de la ora 16:00, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, noul album, „Pe Obcini în Bucovina”, într-un concert extraordinar. CD-ul „Pe Obcini în Bucovina” cuprinde 20 de piese, la care au lucrat mai mulţi oameni talentaţi, atât la muzică (Viorel Leancă, Doru Farcaş, Răzvan Mitoceanu, Alexandru Havriliuc, Leonard Zamă, Ionuţ Țanţa, Dorin Cocârţă, Angelica Flutur, George Sârbu, piesa 15 inspirată din folclor), cât şi la texte (Casian Balabasciuc, Mihai Pascar, Angelica Flutur, George Sârbu, text din folclor - piesa 15 - Hora lui Cuza, Dorin Cocârţă). Orchestraţia a fost realizată de Viorel Leancă, la majoritatea pieselor, şi de Răzvan Mitoceanu (două piese). Sunetul a fost asigurat de Didi Iachim, imaginea de pe CD - Marius Vasiliu (Terra Design), grafică Nina Schipor.

„Un tezaur al melosului şi cântecului tradiţional autentic al Bucovinei”

Piesele care se găsesc pe noul album: „Pe Obcini în Bucovina”, „Ce frumos mai zice struna”, „Cofiţă, lemn de brad”, „Jocu’ lu’ badea Cocârţă”, „Bade, iar e primăvară”, „Lume, lume şi iar lume”, „Dragu mi-i vara la fân”, „S-aude trompeta-n sat”, „De erai bade-nsurat”, „Jocul nevestelor”, „Tare-mi place dragostea”, „Mândră nuntă s-o pornit”, „Ciobănaş din Smidovatic”, „Ca a meu bărbat nu este”, „Hora lui Cuza”, „Măi mândruţă, unde mergi?” , „Vai de copilaş micuţ”, „Bucovină, cheamă-ţi fiii”, „Vai, de când m-am măritat”, „La stână la Moş Cocârţă” (Doină). Solista de muzică populară le mulţumeşte din toată inima colaboratorilor, dar şi publicului „pentru toată dragostea care mi-o poartă şi mulţumesc din suflet soţului meu drag şi întregii familii pentru susţinerea necondiţionată”. Maestrul Viorel Leancă, dirijor, folclorist, orchestrator, a transmis câteva gânduri, la ceas de sărbătoare, pentru tânăra interpretă Angelica Flutur. „Folclorul muzical este creaţie profund umană, cea mai persistentă şi relevantă în timp şi spaţiu. Folclorul reprezintă naşterea unei vaste tradiţii populare transmisă prin imemorabilă oralitate de valoroşi rapsozi, solişti vocali, cunoscând evoluţii semnificative prin ultimele 2-3 generaţii. Prin audiţiile radio, TV, spectacole, album CD realizate, Angelica Flutur a fost şi este remarcată ca un tezaur al melosului şi cântecului tradiţional autentic al Bucovinei, folclor muzical de înaltă ţinută artistică. Sunt convins că acest album, ca şi celelalte, va ajunge la inima şi sufletul tuturor şi va rămâne acolo. Te felicit, Angelica, şi tot înainte! Doamne ajută!”.

Angelica Flutur, „mesagera spiritului huţul”

Un om valoros al Moldoviţei, inginerul Casian Balabasciuc, „om tezaur”, ale cărui povestiri, legende şi nuvele ne fascinează pe toţi, care ne bucură prin „felul în care mânuieşte condeiul şi felul în care vorbeşte despre oamenii frumoşi ai acestei comune”, a înşirat câteva gânduri de suflet şi despre Angelica Flutur: „Rădăcinile puternice dau vlăstarii viguroşi. Cred cu convingere că Angelica Flutur se poate considera urmaşă merituoasă a celei ce a făcut să vibreze freamătul codrului în cântecul şi sufletul bucovinean, prin vocea sa plină de profunzime şi dăinuire: Sofia Vicoveanca”. Scriitorul Casian Balabasciuc a adăugat că glasul Angelicăi „rostuieşte blândeţea şi lumina dumnezeiască a obcinilor presărând trăire şi poftă de viaţă, strălucire de rouă şi prospeţime de izvoare, pentru a primeni cugetele şi trăirile celor binecuvântaţi să vieţuiască sau măcar să treacă prin Bucovina. Cu multă îngrijire pentru autentic şi original, cu nobleţea şi delicateţea artistului înnăscut, tânăra interpretă crescută la pieptul Obcinei Mari dăruieşte prin harul şi naturaleţea sa frumosul încrustat în armonia cântecelor cărora le dă aripi. Din manifestarea ei artistică izbucneşte cu veselie şi optimism, cu nădejde şi încredere chemarea către frumosul acestei lumi pe care se cuvine să o preţuim cu adevăr şi aleasă cinstire, întru vrednicie. Dăruită cu toate cele de trebuinţă pentru a avea deschisă calea către consacrare şi performanţă: talent, tinereţe, frumuseţe, încredere, hărnicie, generozitate, modestie şi stăruinţă, Angelica dă ştire că pe bolta înaltă a folclorului bucovinean a mai apărut o stea, mare şi strălucitoare”. În plus, a adăugat Casian Balabasciuc, Angelica Flutur „este mesagera spiritului huţul, pe care îl exprimă şi îi mărturiseşte dăinuirea cu mândria obârşiei. Găsim în cântecele ei bucuria comunicării, sentimentul nestăvilit al libertăţii, atât de propriu huţulilor, detaşarea de mărunţişurile vieţii aşa-zis moderne, pentru întâlnirea cu valorile certe şi perene ale spiritualităţii. Mai mult ca niciodată lumea noastră are nevoie de cântec frumos. Cântă, cântă, Angelica!”.

Un concert mult aşteptat

La spectacolul extraordinar ce se va desfăşura duminică, 19 noiembrie, prezentat de Mihaela Bârsan, realizator TV, alături de Angelica Flutur pe scena suceveană vor evolua artişti îndrăgiţi de muzică populară, instrumentişti profesionişti, oameni care vor transforma o seară de noiembrie într-un regal de folclor. „Cred că orice artist visează să aibă propriul concert. Eu nu m-am aşteptat să se întâmple în acest an, dar întotdeauna Dumnezeu are grijă să ne facă câte o surpriză când ne aşteptăm mai puţin”, ne-a spus Angelica Flutur. Acest concert înseamnă pentru artistă încă o treaptă urcată în carieră, un concert pe care şi l-a dorit de multă vreme şi despre care credea că nu va fi posibil niciodată. Cu ocazia lansării celui de al treilea CD, “Pe Obcini în Bucovina”, a venit timpul şi pentru un mare concert. „Mă încearcă emoţii mari şi, sincer, mă pregătesc în primul rând cu sufletul, ca să pot face faţă acestui concert din toate punctele de vedere. Vom fi acompaniaţi de renumita orchestră a Ansamblului Artistic <Ciprian Porumbescu>, condusă de maestrul Viorel Leancă. Mi-am dorit foarte mult acest concert în Suceava, pentru că aici locuiesc şi fac parte din acest oraş, unde oamenii apreciază folclorul. Aici şi la Ciumârna .... sunt acasă! Aştept sucevenii în număr cât mai mare la un spectacol cu totul deosebit. Acest concert nu s-ar fi realizat dacă prietena mea Mihaela Bârsan nu ar fi fost mai optimistă decât mine. Datorită ei am hotărât să organizăm acest concert. Bineînţeles că fără ajutorul colegilor mei care au acceptat invitaţia mea, al instituţiilor şi sponsorilor, realizarea acestui concert nu era posibilă. Vă mulţumesc tuturor şi aştept cu emoţii ziua cea mare, ziua de duminică”, a completat Angelica Flutur.