Teste rapide din salivă pentru depistarea hepatitei C, astăzi, în parcul de lângă Policlinica Areni

Gratuit

Sucevenii pot afla astăzi gratuit dacă au contractat virusul hepatitei C, dacă vor merge în parcul de lângă Policlinica Areni, în intervalul orar 9.00-16.00. Testarea se face cu ajutorul unor teste rapide din salivă, non-invazive, rezultatul fiind disponibil în 20 de minute. Realizarea testării se face de către medici voluntari, în cadrul unor caravane medicale organizate în puncte cu trafic maxim pentru facilitarea accesului populaţiei la testare. Acţiunea este organizată de Societatea de Boli Infecţioase şi HIV/SIDA şi Asociaţia SOS Drepturile Pacienţilor, cu susţinerea Ministerului Sănătăţii, sub sloganul ”Hepatita C. Testează-te acum! Testează-te aici!”.

Conform unui comunicat de presă remis de organizatori, activităţile se adresează populaţiei adulte şi au ca scop facilitarea accesului la depistarea şi diagnosticarea precoce a bolii.

”Infecţia cronică cu virusul hepatitei C (VHC) este o problemă majoră de sănătate publică la nivel global, estimându-se că în prezent peste 70 de milioane de persoane suferă de această afecţiune. În marea majoritate a cazurilor, infecţia cu VHC evoluează spre ciroză şi cancer hepatic. În România, prevalenţa infecţiei cu VHC este de cca. 3,3%, una dintre cele mai ridicate din Uniunea Europeană”, se arată în comunicat, care menţionează că peste 650.000 de persoane ar fi infectate cu VHC.

Deşi infecţia cu VHC poate fi tratată cu ajutorul medicamentelor antivirale, multe dintre persoanele infectate nu ştiu că suferă de această afecţiune, deoarece boala evoluează multă vreme fără simptome. Organizaţia Mondială a Sănătăţii estimează că, la nivel mondial, doar 20% din persoanele infectate cu VHC ştiu că au această afecţiune şi doar 10% din cei diagnosticaţi sunt sub tratament.