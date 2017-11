Inspecţie

Stadiul pregătirilor pentru sezonul rece al firmei care se ocupă de deszăpezirea municipiului reşedinţă de judeţ a fost verificat ieri de primarul Sucevei, Ion Lungu. Împreună cu viceprimarul Lucian Harşovschi şi inspectorii din primărie, edilul sucevean a inspectat parcul auto al firmei de salubrizare Diasil, care, în sezonul rece, este responsabilă de deszăpezirea celor aproximativ 250 de străzi din municipiul reşedinţă de judeţ, precum şi de curăţarea trotuarelor de zăpadă şi gheaţă.

Edilul sucevean s-a declarat mulţumit de cele văzute, precizând că, în caz de nevoie, Diasil poate interveni cu 26 de utilaje mari, echipate cu plug şi dispozitiv de împrăştiere a materialului antiderapant, la care se mai adaugă 3 încărcătoare frontale, 2 motofreze de zăpadă, pentru trotuare, dar şi 10 sărăriţe manuale, pentru trotuare înguste.

„În fiecare an facem o verificare a pregătirilor pentru intervenţii la deszăpezire şi îngheţ, precum şi a stocurilor de material antiderapant – sare, nisip şi clorură de calciu. Îmbucurător este faptul că au stocuri suficiente de antiderapant – 900 de tone de sare şi 150 de tone de nisip. La ce am văzut pregătit aici, am încredere că vom trece iarna fără probleme”, a declarat Lungu.

Dispecerat de iarnă non-stop

Conform contractului semnat de Diasil cu Primăria Suceava, de la 15 noiembrie va fi activat dispeceratul non-stop de gestionare a situaţiilor care necesită intervenţia utilajelor şi echipelor de deszăpezire şi de combatere a îngheţului, pe străzile municipiului reşedinţă de judeţ. Eventualele sesizări ori reclamaţii pot fi transmise direct firmei de salubrizare Diasil la numărul de telefon 0731 996 856.

În paralel, la Primăria Suceava va funcţiona propriul comandament de iarnă, problemele din trafic cauzate de ninsori, polei sau îngheţ putând fi transmise responsabililor din cadrul Primăriei Suceava la numărul de telefon 0230 212 696 int. 154 şi 254 sau pe e-mail, la salubrizare@primariasv.ro.

„La fel ca în fiecare an, la Primăria Suceava va fi constituit un dispecerat unde cetăţenii pot solicita intervenţii de deszăpezire, atunci când este nevoie. Totuşi, populaţia trebuie să ştie că atunci când avem de efectuat intervenţii pe timp de iarnă prioritate au bulevardele şi străzile principale”, a precizat primarul Ion Lungu.

Administratorul societăţii Diasil, Anton Curelaru, a precizat că parcul auto destinat intervenţiilor pentru deszăpezire a fost înnoit şi dotat suplimentar, cu mult peste numărul de utilaje solicitate conform caietului de sarcini, prin care au obligaţia de a avea 18 utilaje cu plug (din care 10 autospeciale de împrăştiere a materialului antiderapant) şi 2 încărcătoare frontale.

„Toate utilajele sunt în stare bună de funcţionare şi cred că vom face faţă cu brio iernii care urmează”, a spus Anton Curelaru.

Protejarea spaţiilor verzi, o problemă dificilă

Efectuarea lucrărilor de deszăpezire şi dezgheţ implică de obicei împrăştierea de material antiderapant, care, în anii anteriori, a dus la uscarea florilor, ierbii şi copacilor de pe marginea străzilor, pământul fiind îmbibat cu substanţele împrăştiate în iarnă.

„Din păcate avem o problemă pe care am tot discutat-o, pentru care căutăm încă soluţii – spaţiile verzi. Am folosit pe străzi şi clorură de calciu, soluţii aduse din Germania, dar în continuare avem probleme cu spaţiile verzi – nu doar cu florile ori gazonul, ci şi cu arborii şi arbuştii. De aceea, vrem să încercăm să intervenim manual la deszăpezire pe anumite zone, căutăm soluţii de protejare a spaţiilor verzi, poate chiar cu nailoane. Încă nu s-a găsit o soluţie miraculoasă”, a precizat primarul Ion Lungu.

„Pentru protejarea spaţiilor verzi am căutat şi noi soluţii, prin adaptarea utilajelor la particularităţile străzilor – am coborât sărăriţele cât mai jos, la nivelul asfaltului, încât să nu mai împrăştie sarea peste bordură”, a adăugat reprezentantul Diasil, Anton Curelaru.