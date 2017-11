Alegeri

Deputatul Emanuel Havrici a fost ales în funcţia de preşedinte al PSD Câmpulung Moldovenesc. Conferinţa municipală de alegeri în cadrul acestei organizaţii a avut loc în prezenţa a peste 200 de delegaţi, alături de aceştia fiind prezenţi preşedintele Organizaţiei Judeţene Suceava a PSD, senatorul Ioan Stan, deputatul Alexandru Rădulescu, precum şi consilierii judeţeni Cristi Cuciureanu şi Gheorghe Apetrei. În urma votului exprimat de cei peste 200 de delegaţi, deputatul Emanuel Havrici a fost ales cu unanimitate de voturi, el fiind singurul candidat. Funcţia de preşedinte executiv al PSD Câmpulung Moldovenesc va fi ocupată de Nicolai Cîrmaci, în timp ce secretar executiv a fost ales Gheorghe Andrei. În conducerea PSD Câmpulung Moldovenesc au mai fost aleşi şi şapte vicepreşedinţi, respectiv Cristi Cuciureanu, Mihai Dinu, Gheorghe Maftean, Adrian Posa, Silviu Robciuc, Mihaela Badale şi Dan Timu.

După alegerea în funcţia de preşedinte al PSD Câmpulung Moldovenesc, Emanuel Havrici a declarat că principalul obiectiv va fi câştigarea funcţiei de primar al acestui municipiu. Emanuel Havrici a subliniat faptul că a dorit să candideze pentru preşedinţia organizaţiei deoarece a simţit că trebuie să-şi asume această responsabilitate. „Am simţit nevoia să-mi asum această răspundere legată de Câmpulung Moldovenesc pentru că a fost municipiul în care la alegerile locale am avut cel mai slab rezultat, după care, la alegerile parlamentare, am reuşit să întoarcem scorul. Şi de asta am considerat că ţine de răspunderea mea să preiau conducerea PSD Câmpulung Moldovenesc, obiectivul nostru fiind câştigarea primăriei la următoarele alegeri locale”, a spus deputatul Emanuel Havrici.

În cadrul conferinţei de alegeri de la Câmpulung Moldovenesc, preşedintele Organizaţiei Judeţene Suceava a PSD, senatorul Ioan Stan, a apreciat activitatea politică a lui Emanuel Havrici, precizând că de când acesta a preluat în responsabilitate zona de munte a judeţului „există o altă stare de spirit în ceea ce priveşte activitatea partidului nostru în această zonă”.

În acelaşi timp, consilierul Gheorghe Apetrei a ţinut să precizeze că PSD a început să câştige în opţiunile de vot ale electoratului din zona de munte a judeţului. Gheorghe Apetrei a dat ca exemplu recentele alegeri parţiale pentru funcţia de primar al comunei Iacobeni, care au fost câştigate de PSD în condiţii foarte grele. El a precizat că împreună cu deputatul Emanuel Havrici se poate obţine un rezultat foarte bun şi la Câmpulung Moldovenesc.