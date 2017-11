Refacerea terenurilor degradate

Un proiect ambiţios - „Pădurea de mâine”, în urma căruia zeci de hectare de pădure vor renaşte pe terenuri degradate, a fost pornit sâmbătă, la Suceava, printr-o amplă acţiune de plantare la care au participat peste 100 de voluntari.

În total, pe o suprafaţă de 4,7 ha de teren forestier degradat, la Poieni-Solca, au fost plantaţi 21.200 de puieţi de arbori de brad, molid, frasin, paltin şi arin, în conformitate cu proiectul de reîmpădurire elaborat de Ocolul Silvic Solca, verificat de specialişti în silvicultură şi biodiversitate de la Universitatea din Suceava.

Pădurea de acolo a fost tăiată în anii `90, în urma retrocedărilor, iar fragmentarea proprietăţii (numărul ridicat de proprietari din zona afectată) nu a permis gospodărirea corectă a acesteia. Pădurea nu s-a refăcut în mod natural, iar proprietarii nu au avut fondurile necesare pentru reîmpădurire, pe atunci nefiind prevăzut fondul de regenerare, care este obligatoriu în prezent.

Cei peste 100 de voluntari care au efectuat acţiunile de plantare ai viitoarei păduri de aproape 5 hectare sunt elevi de la Colegiul Tehnic Rădăuţi, studenţi şi profesori de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, personalul Ocolului Silvic Solca, membri din comunitatea locală, dar şi angajaţi de la fabricile Holzindustrie Schweighofer din Rădăuţi şi Siret.

„Această primă acţiune de împădurire reprezintă startul proiectului <Pădurea de mâine>, care va continua din primăvară cu alte suprafeţe de teren degradate. Sunt mândru că un astfel de proiect a pornit la noi, în Suceava, pentru a ajuta proprietarii privaţi de păduri să regenereze suprafeţele forestiere degradate din toată România în următorii 7 ani. Mai ales că, pe lângă acţiunea de plantare, noi ne-am asumat să avem grijă de plantaţii pe durata următorilor şapte ani, pentru a ne asigura de reuşita deplină a acestora. Vrem să ajutăm la reîmpădurirea suprafeţelor forestiere calamitate, a celor care au fost exploatate, dar pe care pădurea nu s-a mai regenerat, acolo unde sunt probleme, indiferent dacă proprietarii sunt privaţi sau primării”, a precizat Vasile Varvaroi, manager de achiziţii la Holzindustrie Schweighofer Rădăuţi.

Cei 21.200 de puieţi de arbori plantaţi sâmbătă au fost cumpăraţi de la diverse pepiniere private din judeţ, iar o parte de la Ocolul Silvic Solca.

Proiectul „Pădurea de mâine” este realizat de Asociaţia Administratorilor de Păduri (AAP) şi de Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, cu sprijinul Holzindustrie Schweighofer, pentru a ajuta proprietarii privaţi de păduri să regenereze suprafeţele forestiere degradate, în următorii 7 ani.

Compania va investi 1 milion de euro pentru plantarea a 1 milion de puieţi pe durata celor 7 ani ai proiectului.

„În cadrul proiectului <Pădurea de mâine> am primit deja cereri pentru zece suprafeţe eligibile. Acestea sunt în curs de analiză şi pregătim selecţia proiectelor pentru plantarea de primăvară. Mă bucur că am putut demara proiectul pe teren încă din toamna aceasta şi că am putut veni în sprijinul proprietarilor terenului forestier degradat de la Poieni-Solca. Pe această suprafaţă era practic imposibil ca vegetaţia forestieră să se refacă în mod natural”, a declarat Ionuţ Apostol, coordonatorul proiectului „Pădurea de mâine”.

Practic, acest program de împădurire, la nivel naţional, vizează refacerea pădurilor pe terenurile unde regenerarea naturală nu a mai fost posibilă, care sunt degradate şi pentru care nu sunt acordate subvenţii de reîmpădurire.

O componentă importantă a programului este şi cea educativă, pentru că tinerii voluntari au învăţat de la personalul de specialitate atât detalii despre geneza şi rolul pădurilor, cât şi tehnicile corecte de plantare a arborilor, pentru obţinerea unor rezultate cât mai bune şi, de ce nu, a unor păduri durabile, de care să se bucure generaţiile următoare.