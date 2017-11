Valoare

A doua ediţie a Les Films de Cannes à Suceava, desfăşurată în ultimele trei zile, a fost deschisă de filmul ”4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”, al regizorului Cristian Mungiu, primul şi singurul, până acum, film românesc premiat cu Palme d’Or. La 10 ani de la cea de-a 60-a ediţie a Festivalului de la Cannes, când ”432” a primit prestigiosul trofeu, Cristian Mungiu a venit la Suceava şi a fost primit cu emoţie şi entuziasm de iubitorii de film. Covor roşu, chiar dacă de la spectatori până la regizor majoritatea celor care au venit vineri seara la cinema erau în ţinută de stradă, flori, sesiune de autografe de peste 20 de minute, fotografii cu fanii – au fost dovezi că atât filmul, cât şi Cristian Mungiu sunt apreciaţi la Suceava. Un lucru mai rar întâlnit la filmele româneşti a fost prezenţa unui număr mare de tineri care doreau să vadă filmul şi au aşteptat până a intrat ultimul spectator care a avut invitaţie, cerând apoi permisiunea să fie lăsaţi în sală. Gala filmelor de la Cannes a fost un eveniment la care nu s-au pus în vânzare bilete, accesul fiind doar pe bază de invitaţie.

”Pentru un film văzut 10 ani mai târziu, e o onoare pentru mine că aţi ieşit astă seară din casă”, a spus regizorul, în deschiderea evenimentului. Surpriza pregătită pentru public la această aniversare de 10 ani a fost primul film realizat de Cristian Mungiu, în 1994, ca student la şcoala de film. Este un scurt metraj de 10 minute, intitulat ”E bine rău”, filmat pe stradă, cu ”un grup de oameni ai muncii din Bucureşti”, intervievaţi despre ce cred românii despre ei înşişi şi despre ţara lor. ”Suntem foarte inteligenţi, dar trăim foarte prost”, ”trăim foarte prost, dar nu-i vina noastră”, ”toţi ne fură”, ”suntem toleranţi şi patrioţi” au fost câteva dintre răspunsurile pe care le-a primit pe stradă în 1994. ”Dacă ies mâine cu o cameră pe stradă, fac acelaşi film. Măcar să ne păstrăm umorul”, a spus cu amară ironie Cristian Mungiu.

Înainte de proiecţia filmului ”432”, spectatorii au avut ocazia să vadă şi un montaj de circa 15 minute de la unica transmisie în direct realizată de TVR, de la Cannes, exact la ediţia din 2007, când filmul lui Mungiu a câştigat premiul.

Tensiunea generată asupra publicului este la fel de intensă ca în urmă cu 10 ani

Deşi ”432” nu mai are astăzi rating ”AP 12 - acordul părinţilor pentru copii sub 12 ani”, Cristian Mungiu a avertizat părinţii care au venit însoţiţi de copii asupra durităţii filmului şi a menţionat că, la prima proiecţie, care a fost la Cluj, a chemat de cinci ori ambulanţa pentru că ”au fost oameni care sub presiunea momentului au leşinat”.

La Suceava, vineri seara nu a leşinat nimeni, dar după film au fost oameni care au spus că şi-au învins cu greu impulsul de a se ridica şi a pleca, din cauza tensiunii aproape insuportabile pe care o generează acţiunea de pe ecran.

”4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” este mai mult decât o dramă care are ca subiect principal avorturile ilegale din România comunistă. Otilia, Găbiţa şi dl Bebe suntem noi, cu multiplele noastre faţete, un film despre loialitate, prietenie, superficialitate şi egoism, despre ferocitatea cu care ne putem sfâşia semenii. Anamaria Marinca, Laura Vasiliu şi Vlad Ivanov ne interpretează pe fiecare dintre noi, în felurite momente ale vieţii. Un film care nu doar că merită, ci trebuie văzut. Pentru amatorii de clasamente, menţionăm că după un sondaj realizat de BBC Culture, pe baza voturilor exprimate de 177 de critici de film, din 36 de ţări, filmul ”4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”, de Cristian Mungiu, se află pe poziţia a 15-a în topul celor mai bune filme din secolul al XXI-lea.

