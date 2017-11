Pagina de carte

Poetul şi jurnalistul Mihai Sultana Vicol își lansează joi, 16 noiembrie, la ora 12:00, la Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava, cele mai recente volume: romanul „Coridorul Siberia” și „Anonim în flăcări”, ambele apărute la Editura Magna Iași, 2017. „<Coridorul Siberia> se dedică memoriei mamei mele Sultana Vicol, care a crezut în mine, și Zenoviei, care mi-a suportat gemetele și îndârjirile", spune autorul, care își începe romanul cu un motto: „Cine eşti? – Un străin pentru poliţie, pentru Dumnezeu, pentru mine însumi” (Emil Cioran). Mihai Sultana Vicol a mai spus că această carte, „Coridorul Siberia", este un roman „unde viaţa este nu numai romanţată, ci şi reală. Coridorul Siberia nu este coridorul geografic siberian. El este coridorul din fiinţa noastră străbătută de la un capăt la altul de viaţă şi moarte. Cartea se vrea un rechizitoriu al dictaturilor atât de dreapta, cât şi de stânga. Din rândurile romanului răzbat ecourile unor timpuri trecute, prezente şi viitoare”. Dacă primul capitol începe cu destăinuirea autorului care-și plimba „oboseala printre ruinele orașului dărâmat de buldozerele și de excavatoarele care dislocau zidurile caselor care odinioară erau pline de viață și de gemetele morții", spre finalul romanului, Mihai Sultana Vicol spune că a adunat destulă biografie în vârsta sa până la scrierea acestei cărți, „de la marginalizare într-o urbe care nu-mi oferea nici o șansă până la implicarea tenace în evenimentele cele mai incendiare". Romanul este unul incitant, care merită citit și ”trăit” prin prisma experiențelor de multe ori dureroase ale autorului. Volumul „Anonim în flăcări” are ca motto: ”Pe destin nu te poți răzbuna" și cuprinde trei capitole: „Povestea satului dintre dealuri” („Se dedică memoriei bunicilor mei, Ioana și Gheorghe Vicol, și mamei mele, Sultana Vicol„) ”Anonim în flăcări” („care se adresează Zenoviei Florea, cu admirație și înțelegere") și ”Oedip și doamna” (care are ca motto: „Diavolul are cele mai vaste perspective asupra lui Dumnezeu, de aceea se ține la distanță atât de mare de el - diavolul, cel mai vechi prieten al cunoașterii” (Friederich Nietszche).

Premiu pentru publicistică

Văreamintim căpoetul şi jurnalistul Mihai Sultana Vicol a primit în 2015 Premiul „Pamfil Şeicaru” pentru publicistică la cea de-a XXV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Literatură „Mihai Eminescu” de la Turnu Severin, primul premiu pentru publicistică acordat până acum în istoria de 25 de ani a acestui prestigios festival, cea dintâi manifestare de gen dedicată poetului naţional al românilor instituită după evenimentele din decembrie 1989.Premiul pentru publicistică are pentru Mihai Sultana Vicol o semnificaţie aparte. Pamfil Şeicaru, după cum ne-a spus autorul, „a fost ziaristul total, modelul de atitudine şi de iubire de ţară. Pentru mine, Pamfil Şeicaru este ziaristul care-mi este model de viaţă şi de scris. Sunt fericit că am învăţat la acelaşi colegiu din Bârlad – <Gheorghe Roşca Codreanu> - care a dat ţării minţi luminate şi de onoare”.