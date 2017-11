Ion Gheorghe Ciotău a primit 2 ani şi 8 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere

Soluţie

După mai bine de trei ani de procese, Judecătoria Rădăuţi a dat un prim verdict în dosarul care îl priveşte pe Ion Gheorghe Ciotău, falsul denunţător al poliţiştilor de la Gălăneşti, dar şi al comisarului-şef Cristian Macsim, fostul şef al SIPI Suceava.

Este vorba de un dosar de furt calificat în care sunt aproape 30 de părţi vătămate, dosar care i-a privit pe alţi doi indivizi. Ion Gheorghe Ciotău a fost condamnat la 2 ani şi 8 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere fiind găsit vinovat de comiterea infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier, furt de arbori tăiaţi ilegal din fondul forestier naţional şi tăinuire.

Adrian Ovidiu Cîrstean a primit 2 ani şi 7 luni de închisoare, tot cu închisoare cu suspendare sub supraveghere, pentru comiterea infracţiunii de furt în formă continuată, respectiv 11 situaţii.

Singurul care a primit pedeapsă cu executare este George Romică Ungureanu. Acesta a fost găsit vinovat pentru comiterea infracţiunii de furt calificat în formă continuată, 22 de acte materiale, conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere. Ungureanu va avea de executat 3 ani şi 2 luni de închisoare.

Trebuie spus că pedepsele nu sunt definitive şi pot fi contestate la instanţa superioară.

Curtea de Apel Suceava l-a condamnat definitiv pe Gheorghe Ion Ciotău într-un alt dosar. Acesta a primit 1 an şi 4 luni de închisoare, pentru dare de mită. În cazul lui Gheorghe Ion Ciotău s-a dispus contopirea pedepsei de 1 an şi 4 luni de închisoare cu alte condamnări mai vechi, rezultând 2 ani, 3 luni şi 10 zile de închisoare. Deşi cumulată, pedeapsa a fost suspendată sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 3 ani de zile.

De cealaltă parte, silvicultorul care a primit mită de la Ciotău a fost condamnat şi el. Angajatul Ocolului Silvic Marginea, Dragoş Prelipcean, a primit o condamnare de 2 ani, 7 luni şi 12 zile de închisoare cu executare şi i s-a interzis să mai profeseze meseria de pădurar timp de un an.

Gheorghe Ion Ciotău a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava şi condamnat pentru că i-a dat mită unui angajat al Ocolului Silvic Marginea, Dragoş Prelipcean, pentru a tăia mai mulţi copaci, în apropierea albiei râului Suceava, pe raza satului Costişa, comuna Frătăuţii Noi. La percheziţiile efectuate ulterior, poliţiştii au ridicat în jur de 10 mc lemn.