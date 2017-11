Emoţii

În Piaţa “Nada Florilor” din centrul municipiului Fălticeni, în faţa Monumentului Eroilor, s-a desfăşurat vineri, 10 noiembrie, ceremonialul depunerii Jurământului militar de către elevii seriei 2017-2018, de la Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, eveniment care s-a încheiat cu un moment inedit, o cerere în căsătorie.

La ceremonia depunerii jurământului militar, un act de conştiinţă patriotică şi civică prin care elevii îşi asumă răspunderi de ostaşi, au fost prezenţi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne, ai Jandarmeriei Române, ai Ministerului Educaţiei Naţionale, ai Ministerului Justiţiei, ai autorităţilor judeţene şi locale, ofiţeri în rezervă şi retragere, senatorul Ioan Stan şi deputatul Alexandru Rădulescu, precum şi rudele, părinţii şi prietenii elevilor. Pentru prima oară în istoria şcolii de subofiţeri jandarmi, la depunerea jurământului militar au participat şi inspectorii-şefi ai inspectoratelor judeţene de jandarmi şi comandanţii unităţilor operative ale Jandarmeriei din mai multe judeţe din Moldova şi Ardeal, judeţe în care, peste un an, absolvenţii şcolii fălticenene vor primi repartiţie.

Col. Ionel Postelnicu, comandantul Şcolii de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni, a declarat: „Depunerea jurământului militar este cu siguranţă clipa în care elevii care au trecut de proba de foc a admiterii îşi asumă cu adevărat statutul şi obligaţiile unui militar. În această zi deosebit de importantă din viaţa dumneavoastră vă transmit gânduri de bine şi încurajări de care cu siguranţă veţi avea nevoie în următorii ani. Sunt convins că acest eveniment are o încărcătură emoţională deosebită pentru dumneavoastră, depunerea jurământului este o etapă firească de parcurs în devenirea militară. Fiţi conştienţi de însemnătatea cuvintelor pe care le-aţi rostit, respectarea lor dând tărie, onoare şi demnitate oamenilor de arme”.

„Jur să-mi apăr ţara chiar cu preţul vieţii nu sunt doar vorbe aruncate în vânt”

Jurământul rostit vineri, în faţa Drapelului de luptă, a fost un moment unic, emoţionant, pentru fiecare militar aflat la început de carieră.Înainte de rostirea jurământului militar, a fost oficiată o slujbă religioasă de către preotul militar al unităţii, Cătălin Simion.

În numele tinerei generaţii de elevi jandarmi a luat cuvântul elevul Ionuţ Andrei Paloş, cu cel mai mare punctaj la concursul de admitere, care le-a transmis tuturor celor prezenţi garanţia că la finalul pregătirii vor fi capabili să facă faţă provocărilor şi încercărilor cu care se vor confrunta în profesia aleasă: „Astăzi trăim cel mai important moment din viaţa unui ostaş, depunerea jurământului militar. Astăzi ne legăm pe vecie de neam şi de glia străbună. Jur să-mi apăr ţara chiar cu preţul vieţii nu sunt doar vorbe aruncate în vânt. De azi înainte, pentru noi a face sacrificiul suprem pentru ţară este o atribuţie înscrisă în fişa postului şi nu vă vom dezamăgi. Avem condiţii de trai şi învăţătură dintre cele mai bune, avem instructori cu experienţă care în fiecare zi mai aşază câte o cărămidă la temelia pregătirii noastre astfel încât la absolvire să putem spune: a fost greu, dar a fost frumos. Vă mulţumim pentru încrederea acordată şi vă promitem că jurământul depus astăzi nu va fi încălcat niciodată”.

Dublarea cifrei de şcolarizare impune măsuri excepţionale

Activitatea s-a desfăşurat în prezenţa col. Cezar-Ilie Medvichi, împuternicit adjunct al Inspectorului General al Jandarmeriei Române, care a menţionat că dublarea cifrei de şcolarizare pentru acest an şcolar, precum şi menţinerea acesteia pentru perioada următoare au determinat aplicarea unor măsuri excepţionale ce vor impune un efort deosebit din partea personalului şcolii. Col. Medvichi a apreciat calitatea şi profesionalismul de care au dat dovadă de-a lungul timpului absolvenţii Şcolii Militare de Jandarmi din Fălticeni şi a dat citire mesajului ministrului de Interne, Carmen Elena Dan, adresat cu ocazia depunerii jurământului militar.

„Astăzi este ziua în care statutul şi obligaţiile militare sunt asumate pe deplin de elevii care vor păşi într-o nouă etapă a vieţii. Îmi exprim aprecierea pentru cadrele didactice şi efortul de a susţine un proces educaţional de calitate, de a pune fundament bun pentru viitoarea devenire a cadrelor jandarmeriei române. Îi felicit pe elevii care au ales acest drum cu provocări şi satisfacţii ce vor fi direct proporţionale cu nivel pregătirii lor. Trebuie să fiţi conştienţi că pe umerii voştri stă responsabilitatea de a oferi societăţii civile garanţia respectării legalităţii, corectitudinii şi imparţialităţii, acestea fiind clădite doar pe o solidă cultură civică, pe respectarea valorilor şi pe un bogat bagaj de cunoştinţe. Vă asigur că în Jandarmeria Română veţi găsi oameni alături de care să formaţi o adevărată echipă, veţi găsi profesionişti de la care veţi avea ce învăţa şi de la care veţi afla în fiecare zi că solidaritatea şi camaraderia sunt principalele calităţi care vă vor ajuta să vă faceţi datoria”, a precizat col. Cezar-Ilie Medvichi.

Jurământul înseamnă asumarea responsabilităţilor

Prefectul judeţului Suceava, Mirela Adomnicăi, le-a spus tinerilor aflaţi la început de carieră că şi-au ales una dintre puţinele meserii care implică asumarea unui jurământ, pe care, de azi înainte, au datoria să îl respecte oriunde ar fi.

„Aţi depus jurământul militar şi sunt convinsă că aţi simţit asumarea oficială a unei responsabilităţi pentru că de acum încolo haina militară pe care o purtaţi şi cadrele din instituţia Jandarmeriei Române vor însemna pentru dumneavoastră repere şi valori pe care trebuie să le urmaţi. Tinereţea dumneavoastră are parte şi de o provocare pentru că sunteţi prima generaţie care trebuie ca, într-un singur an, să dobândească acele competenţe pe care le presupune cariera de jandarm. Am convingerea că veţi face faţă cu brio pentru că aţi trecut deja de o testare şi la depunerea jurământului aţi semnat un act de credinţă faţă de ţară şi cetăţenii săi, conştientizând că această meserie pe care aţi ales-o presupune sacrificiul de sine şi aţi asuma asta presupune mult devotament, multă pregătire şi satisfacţii”, a spus Mirela Adomnicăi.

Cerere în căsătorie după jurământ

Pe lângă studiu, pregătire fizică şi militară, în viaţa elevilor sunt şi alte etape. În finalul ceremoniei, după defilarea elevilor prin faţa oficialităţilor prezente, în faţa formaţiei elevul Cristian Mircea Bora, din anul II, a cerut-o în căsătorie pe eleva Roxana Dumitru, din anul I. Ambii sunt constănţeni, iar tânărul şi-a luat permisie pentru o zi de la activităţile pe care le desfăşoară la Centrul de Pregătire în Jandarmerie de la Gheorgheni pentru a declara în faţa celor 350 de colegi ai viitoarei soţii şi în faţa cadrelor Şcolii de Subofiţeri Jandarmi: “Vreau să îţi spun că te iubesc şi că eşti totul pentru mine, tot ce înseamnă dragoste, tot ce înseamnă fericire şi emoţie. Eşti povestea mea de iubire. A mai rămas un singur lucru pentru noi…”, după care, în aplauzele întregii asistenţe, i-a pus pe deget viitoarei doamne Bora inelul de logodnă.

După „Da-ul” tinerei Roxana, Fanfara Brigăzii 15 Mecanizate „Podul Înalt” din Iaşi le-a cântat celor doi tineri “Mulţi ani trăiască!”.