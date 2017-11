Închisoare

Un bărbat de 40 de ani a ajuns în spatele gratiilor, după ce a primit o condamnare de închisoare cu executare, pentru o infracţiune comisă în perioada de încercare. El a fost ridicat în cursul zilei de miercuri de la domiciliu şi escortat la Penitenciarul Botoşani, unde îşi va ispăşi pedeapsa.

Neculai Stănescu locuieşte în satul Dumbrava din comuna Cornu Luncii şi a intrat în vizorul poliţiştilor după comiterea mai multor infracţiuni. În urmă cu trei ani, bărbatul şi alţi opt indivizi s-au încăierat, ei fiind acuzaţi de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Cercetările s-au făcut în cadrul unui dosar penal preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni, iar în urma unei hotărâri a magistraţilor Judecătoriei Fălticeni şi apoi a instanţelor superioare, Neculai Stănescu a fost condamnat la o pedeapsă de şapte luni de închisoare cu suspendare. În timpul acestei perioade de încercare, în care condamnatul trebuia să respecte o anumită conduită, el a fost prins, la începutul anului 2017, băut la volan. De această dată, pe numele bărbatului de 40 de ani a fost întocmit un dosar penal pentru comiterea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Dosarul a fost judecat de magistraţii Judecătoriei Gura Humorului, care, în urma cumulării vechii pedepse de şapte luni cu cea de un an de închisoare, l-au condamnat pe Neculai Stănescu la o pedeapsă de 1 an şi 7 luni de închisoare cu executare. La data de 8 noiembrie, a fost emis un mandat de executarea pedepsei închisorii pe numele bărbatului din Cornu Luncii, acesta fiind ridicat de acasă de poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Mălini. Aceştia l-au condus la sediul Poliţiei Municipiului Fălticeni, de unde a fost trimis sub escortă la Penitenciarul Botoşani, în vederea încarcerării.