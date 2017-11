Fosta baza logistica este situata in Vatra Dornei, str. Argestru, jud Suceava, pe un teren in suprafata de 18.356 mp si are in componenta:

- spatii de depozitare si ateliere in suprafata totala de aproximativ 2.139 mp

- platforma betonata

- cale ferata industriala cu rampa incarcare/descarcare

Fosta baza logistica este scoasa la vanzare prin licitatie publica in data de 21.11.2017, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iasi SPRL (MRL), din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași.

Rata estimata de 679 Euro/luna se adreseaza persoanelor eligibile pentru credite bancare, nu include dobanzile si comisioanele bancare si este calculatata pentru 20 ani.

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmeaza a fi scoase la vanzare au obligatia, sub sancţiunea decaderii, sa faca dovada acestui fapt pana la data de 20.11.2017, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar MRL.

Componenta si descrierea activelor scoase la vanzare, precum si conditiile de participare (inclusiv conditia prezentarii dovezii de depunere a garantiei de participare), sunt cuprinse in caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iasi SPRL (MRL) din mun. Iasi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iasi, in fiecare zi de luni pana vineri, orele 9.00 – 16.00, pana pe data de 20.11.2017, ora 12.00 sau pe site-ul www.insolventa.ro, pe baza unei programari prealabile de 24 de ore.

Mai multe detalii la:

vanzari@insolventa.ro,

Mobil: 0757-544.544, 0757-545.545,

Fix: 0232-243.864

www.insolventa.ro