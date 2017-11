Tentativă de tâlhărie

Un bărbat de 51 de ani din municipiul Rădăuţi a fost săltat miercuri dimineaţă de poliţişti, după ce pe numele său fusese emis un ordin de urmărire. Grigore Cojocar este acuzat de comiterea unei tentative la infracţiunea de tâlhărie şi în urma emiterii unui mandat de arest preventiv pentru 30 de zile, a fost încarcerat în cursul zilei de miercuri în arestul IPJ Suceava.

Grigore Cojocar este un client mai vechi al poliţiştilor, fiind cunoscut cu antecedente penale. Ultimele fapte de care este acuzat bărbatul au fost comise la începutul lunii mai a acestui an, când a săvârşit şi o tentativă de tâlhărie asupra unei persoane. Bărbatul se afla în acel moment sub control judiciar şi în acele zile a comis cel puţin şase infracţiuni, între care o tâlhărie şi mai multe furturi şi distrugeri. În seara zilei de 4 mai, un apel la 112 al unui casier al magazinului alimentar Unicarm din Rădăuţi îi anunţa pe poliţişti, în jurul orei 21.30, despre faptul că un bărbat furase din magazin o sticlă cu alcool şi un pachet de ţigări. În urma verificărilor, poliţiştii l-au identificat ca autor al furtului pe Grigore Cojocar, de 51 de ani, din localitate. Tot în acea zi un bărbat de 31 de ani din oraş reclamase faptul că în timp ce se afla pe strada Piaţa Unirii din localitate, Grigore Cojocar l-a abordat şi i-a distrus aparatul radio pe care îl avea asupra lui, iar un alt bărbat sesizase că acelaşi individ neliniştit a spart cu o piatră geamul locuinţei sale. Infracţiunile comise de acesta nu s-au oprit aici, două zile mai târziu o casieră a unui magazin din Rădăuţi anunţând faptul că Grigore Cojocar a furat de pe rafturi o sticlă de băuturi alcoolice şi una de suc. La mai puţin de o oră de la acest incident, un bărbat anunţa la 112 că a fost agresat de Grigore Cojocar pe strada Ștefan cel Mare din localitate. Poliţia municipiului Rădăuţi a mai fost sesizată în aceeaşi zi despre comiterea altor infracţiuni de lovire şi furt, protagonistul fiind acelaşi bărbat de 51 de ani din municipiul Rădăuţi. După ce a stat după gratii 24 de ore, Grigore Cojocar a fost cercetat în continuare sub control judiciar, pe o perioadă de 6 luni de zile. Între timp însă, poliţiştii rădăuţeni, cei însărcinaţi cu supravegherea bărbatului, au făcut o sesizare de nerespectare a condiţiilor controlului judiciar de către bărbat, care nu se mai prezenta în faţa acestora în condiţiile fixate de lege şi care, în ultima perioadă, nu mai era de găsit. În aceste condiţii, procurorii au făcut o propunere de arestare preventivă a acestuia, la data de 1 noiembrie, magistraţii Judecătoriei Rădăuţi emiţând în lipsă un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. În acelaşi timp, în urma solicitărilor făcute, Grigore Cojocar a fost dat în urmărire începând cu data de 1 noiembrie 2017.

În urma investigaţiilor făcute de poliţişti, fugarul a fost localizat şi încarcerat

În urma activităţilor de căutare şi identificare desfăşurate de poliţişti în ultimele zile, bărbatul a fost localizat, interceptat şi imobilizat în cursul dimineţii de miercuri, la o adresă din municipiu. La acţiunea desfăşurată între orele 08.00-10.00, poliţiştii Biroului Investigaţii Criminale Rădăuţi au acţionat împreună cu cei ai Biroului Ordine Publică, în baza unui plan de acţiune pentru depistarea şi reţinerea persoanelor urmărite faţă de care au fost emise mandate de arestare preventivă, după ce au avut informaţii că s-ar afla în localitate. Săltat de poliţişti, el a fost escortat la Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Suceava, unde va ispăşi arestul preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.