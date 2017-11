Schimb intercultural

Tineri români, francezi şi germani care provin din sistemul de protecţie socială din cele trei ţări au vizitat mai multe obiective turistice din Bucovina. Parteneriatul regional semnat în anul 1997 între regiunile Schwaben, Mayenne şi Bucovina - Suceava continuă şi astăzi, martori şi constructori în acelaşi timp fiind tinerii şi coordonatorii lor prezenţi anul acesta la Gura Humorului, în perioada 3-10 august. Gazdă a acestui eveniment au fost Serviciile Multifuncţionale pentru Copilul Aflat în Dificultate din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Suceava. Însoţiţi de specialişti în protecţia copilului din cele trei ţări, ospeţii au vizitat monumente istorice şi de artă populară (Mănăstirea Putna, Mănăstirea Voroneţ, Ceramica de Marginea), întărind convingerea, prin interesul manifestat, că diversitatea culturii fiecărei ţări sau regiuni este importantă pentru tineri pentru a se înţelege mai bine pe ei înşişi.

Nu au lipsit activităţile sportive şi de divertisment care întăresc atât de bine spiritul de echipă, curajul, încrederea în sine şi în cei din jur, escalada pe Pietrele Doamnei - Rarău, drumeţie pe Pârtia Şoimului din Gura Humorului, de unde au admirat panorama magnifică a oraşului. Şi, pentru că dragostea pentru natură este caracteristica definitorie a participanţilor, momente unice au petrecut în compania cailor, într-o aventură de echitaţie, au admirat norii de la înălţimea provocărilor din Parc Aventura şi au înotat în bazinele Complexului Sportiv Ariniş.

Schimbarea imaginii sistemului de protecţie socială a copiilor în Europa

În cuvântul adresat tinerilor din regiunea Schwaben şi din regiunea parteneră Mayenne, la finalul vizitei din acest parteneriat, Mihaela Pintilie, şefa Serviciilor Multifuncţionale pentru Copilul Aflat în Dificultate Gura Humorului din cadrul DGASPC Suceava, i-a invitat pe tineri să vorbească despre ce au văzut în Suceava atunci când se vor întoarce acasă, „povestiţi experienţe şi sentimente trăite. Prin această vizită vă considerăm un vector de informaţie pozitivă, de întărire a prieteniei noastre durabile, motiv pentru care vă mulţumim”.

În cei 20 ani de derulare a parteneriatului au fost realizate (pe lângă proiecte în domeniul universitar, în sănătate, în special în sănătatea mintală, proiecte culturale şi economice) şi proiecte pentru sprijinirea tinerilor din centrele de plasament din judeţul Suceava şi a copiilor cu dizabilităţi. Acest tip de acţiuni a avut ca rezultat schimbarea imaginii pe care sistemul de protecţie socială a copiilor o avea în rândul populaţiei europene. Prezenţa specialiştilor în domeniul protecţiei copilului din cele trei ţări facilitează dezvoltarea de practici inovative în domeniul educaţiei şi protecţiei copilului. În acest sens, oaspeţii au vizitat centrul de recuperare şi cele patru case de tip familial, pentru a face un real schimb de experienţă în domeniul acordării de servicii adecvate integrării sociale şi de promovare a drepturilor copiilor şi tinerilor aflaţi în dificultate. La finalul vizitei, gazdele au oferit o seară românească într-un peisaj bucovinean de vis, unde voia bună, mâncarea tradiţională şi cântul popular au făcut ca lacrimile la despărţire să fie nu doar de nostalgie, ci şi de speranţă a unei viitoare întâlniri.

Caracter educativ

Schimburile interculturale desfăşurate anual în Germania, Franţa şi România au un caracter educativ, după cum ne-a spus Mihaela Pintilie, „contribuind la creşterea nivelului de deschidere şi empatie între semeni, identificarea similarităţilor şi diferenţelor, cunoaşterea şi respectarea tradiţiilor şi particularităţilor fiecărui grup, interacţiune şi comunicare directă, toate acestea contribuind la creşterea respectului de sine, a respectului pentru diversitate şi interculturalitate şi conducând la consolidarea identităţii naţionale a participanţilor”.

Prieteniile care se leagă şi se consolidează an de an sunt garanţia continuităţii parteneriatului în beneficiul copiilor şi tinerilor din cadrul sistemului de protecţie din cele trei ţări. Revederea după un an, de când copiii şi tinerii din sistemul de protecţie din Gura Humorului au fost în vizită în Germania, cu semenii lor din celelalte două ţări, a fost emoţionantă şi, timp de o săptămână, tinerii din cele trei regiuni au schimbat impresii şi au adăugat noi experienţe de neuitat care vor deveni amintiri preţioase pentru întâlnirea de anul viitor, din Franţa.