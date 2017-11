Notă de plată

O agresiune care a avut loc în vara anului trecut într-un bar din Ilişeşti s-a lăsat cu condamnări pentru trei persoane, respectiv un tânăr şi tatăl acestuia şi o rudă a lor. Ilie Cosmin Căilean a fost găsit vinovat pentru mai multe infracţiuni, printre care cea mai gravă de tentativă de omor, şi va avea de executat 5 ani şi 3 luni de închisoare. Tatăl său, Constantin Căilean, care a fost chemat în ajutor şi a participat efectiv la bătaie, a primit 1 an şi 1 lună cu suspendare sub supraveghere, în timp ce Mihaela Nicoleta Căilean a fost condamnată, la rândul ei, la o pedeapsă de 7 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere.

Soluţia de ieri de la Tribunalul Suceava nu este definitivă şi poate fi contestată la instanţa superioară. În afara pedepselor penale, cei trei vor avea de achitat, în total, 6.000 de euro şi 8.000 de lei cu titlul de daune morale.

Agresiunea a avut loc într-un bar din Ilişeşti, după ce între doi tineri a izbucnit un scandal. Un tânăr de 20 de anil-a lovit cu pumnul pe unul de 19 ani, respectiv Ilie Cosmin Căilean. Tânărul lovit şi-a chemat tatăl în bar şi, împreună cu acesta, i-a aplicat o corecţie celui care l-a lovit cu pumnul, înjunghiindu-l în spate. Rănitul a fost preluat de o ambulanţă şi transportat în stare gravă la spital.

Cercetările poliţiştilor au demarat imediat după ce administratorul barului unde s-au înregistrat scenele de violenţă a sunat la 112 şi a anunţat evenimentul. La faţa locului au ajuns poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Moara, care au cules primele informaţii legate de agresiune. Ei au constatat că tânărul de 20 de ani din comuna Ilişeşti se afla în bar cu mai mulţi prieteni, printre care şi Ilie Cosmin Căilean, un tânăr de 19 ani cu care se cunoştea de mai mult timp. După ce au luat câteva pahare, între cei doi a izbucnit un conflict, primul lovindu-l pe tânărul de 19 ani cu pumnul în faţă. Supărat de tratamentul primit, Ilie Cosmin Căilean şi-a chemat tatăl în bar şi, împreună cu acesta, l-a atacat pe tânărul de 20 de ani, înjunghiindu-l în zona spatelui.

Un echipaj al ambulanţei sosit la faţa locului i-a acordat victimei primele îngrijiri medicale, după care tânărul a fost transportat la spitalul din Suceava, unde a fost diagnosticat cu hemopneumotorax prin agresiune. În scurt timp la Unitatea de Primire Urgenţe a spitalului sucevean a ajuns şi Ilie Cosmin Căilean, care în urma investigaţiilor medicale a fost diagnosticat cu contuzie de piramidă nazală şi plagă tăiată antebraţ drept, neavând nevoie de internare în spital.

În urma continuării cercetărilor privind agresiunea comisă asupra tânărului de 20 de ani şi în urma examinării medico-legale a victimei, s-a concluzionat că aceasta are mai multe leziuni, cea mai gravă fiind un hemopneumotorax. Aceste leziuni au fost produse prin lovire în zona hemitoracelui cu un corp tăietor-înţepător, apt de a produce moartea, şi au necesitat 20-25 de zile de îngrijiri medicale.