Nominalizare

Un tânăr sucevean, stabilit de doi ani în Marea Britanie, a fost inclus de revista bianuală Stationary Matters în topul celor mai promiţători 30 de tineri, sub 30 de ani, care lucrează în domeniul biroticii şi papetăriei.

Florin Musteaţă este stabilit de doi ani în Anglia, iar de aproape un an lucrează la compania Welch & Tidy, lider în comerţul cash & carry, care oferă o gamă foarte variată de articole de uz casnic, articole do it yourself, curăţenie, jucării, papetărie, suveniruri etc., cu sediul în Londra.

„Directorul companiei m-a propus pentru acest top, eu nici nu am ştiut până când nu a apărut revista. Știam că e mulţumit de munca mea, mi-a mai spus că mă descurc, însă nu m-am aşteptat la acest gest din partea lui. Eu nu am avut experienţă în acest domeniu. În ţară nu m-am putut angaja pentru că nu aveam suficientă experienţă”, mărturiseşte Florin Musteaţă.

În cadrul societăţii, Florin este buyer, caută furnizori noi, ţine legătura cu furnizorii companiei, discută şi negociază cu aceştia preţurile şi condiţiile de colaborare. Compania la care lucrează Florin deţine un depozit de 55.000 de metri pătraţi în Londra, având circa 50 de angajaţi.

În prezentarea realizată de revista Stationary Matters, apariţia lui Florin în top este justifică prin faptul că acesta a revigorat ramura de cash & carry din cadrul companiei, a introdus noi branduri şi a îmbogăţit gama actualilor furnizori.

”Pentru a ajunge în această poziţie fără experienţă este lăudabil. Un inovator entuziast, determinat şi motivat să-şi ajute compania să se dezvolte prin înţelegerea nevoilor clienţilor săi”, se arată în articolul din revistă.

Printre cei 30 de tineri din top mai figurează antreprenori, designeri, fotografi, manageri, dezvoltatori social-media, asistenţi manageri, directori de vânzări şi marketing.

Stationery Matters apare de două ori pe an în Marea Britanie, are 64 de pagini şi este destinată profesioniştilor din industria biroticii şi papetăriei (distribuitori, furnizori, distribuitori, editori şi companii de licenţiere).

„Cheia viitorului în industrie stă în generaţia tinerilor profesionişti. <Top 30 sub 30 de ani> e o nouă distincţie lansată pentru a identifica şi a recunoaşte tinerii talentaţi din întreaga industrie. Nominalizările pentru acest clasament au năvălit pe parcursul întregii veri, relevând o zonă foarte entuziastă a oamenilor sub 30 de ani care fac ca lucrurile să se mişte în această industrie”, au transmis juraţii care i-au selectat, din cele 500 de nominalizări, pe cei 30 de finalişti.