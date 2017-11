Sfârşit de drum

Un grav accident petrecut duminică seara a curmat viaţa unui tânăr de 27 de ani, din satul Plutoniţa al oraşului Frasin. Nenorocirea s-a produs pe drumul judeţean 177A, în interiorul localităţii Frasin, în jurul orei 21.45, în timp ce un autoturism Audi A6 circula dinspre Frasin spre Stulpicani, având doi tineri în interior. La volan se afla Marian Ciprian F., de 25 de ani, din Plutoniţa, avându-l alături pe Constantin N., de 27 de ani, din aceeaşi localitate. La un moment dat, din cauza neadaptării vitezei la condiţiile de drum într-o curbă la dreapta şi din cauza consumului de alcool al celui aflat la volan, autoturismul a pătruns pe contrasens şi a părăsit şoseaua prin partea stângă. A rulat o porţiune prin şanţul de lângă drum, intrând apoi în coliziune cu gardul unei case, pe care l-a distrus pe aproximativ 10 metri lungime, şi s-a oprit după ce a intrat frontal într-o răchită.

În urma impactului puternic cu gardul din lemn, o scândură pătrunsă prin parbriz l-a lovit mortal în zona toracelui pe cel aflat pe scaunul din dreapta. De asemenea, în urma accidentului violent a fost rănit şi tânărul de 25 de ani aflat la volanul maşinii, care a primit îngrijiri medicale la spitalul din Gura Humorului. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltate la spital şi mostre biologice, pentru stabilirea alcoolemiei.

Cadavrul tânărului de 27 de ani a fost transportat la morga spitalului din Gura Humorului, pentru efectuarea unei necropsii. Din primele cercetări şi măsurători făcute de poliţişti la locul accidentului, vinovat de producerea acestuia se face Marian Ciprian F., de 25 de ani, care s-a urcat la volan sub influenţa băuturilor alcoolice. Pe numele său a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge şi vătămare corporală din culpă (autoaccidentare). Pe numele tânărului vinovat a fost emisă o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, el fiind încarcerat în arestul IPJ Suceava. Procurorii iau în continuare în calcul luarea unei măsuri preventive faţă de cel care a condus maşina sub influenţa alcoolului şi a curmat viaţa prietenului său.