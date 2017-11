Condamnat

Un individ urmărit naţional, având de ispăşit o pedeapsă în spatele gratiilor, a fost săltat de poliţişti chiar de pe aeroportul din Salcea, la întoarcerea din străinătate. El fusese condamnat la mijlocul anului la o pedeapsă cu închisoare, după comiterea unor infracţiuni de contrabandă şi la regimul rutier.

Alexandru Constantin Olărean, de 27 de ani, din comuna Marginea, este o cunoştinţă mai veche a poliţiştilor şi procurorilor, după comiterea mai multor infracţiuni. În luna mai a anului 2013, el a fost prins de poliţişti la volanul unui autoturism Mercedes C 180, împreună cu alţi trei tineri, având asupra lor peste 500 de pachete cu ţigări de contrabandă. Întreaga cantitate de marfă a fost confiscată, iar autoturismul, în valoare de 6.450 lei, a fost indisponibilizat. Condamnat atunci la închisoare cu suspendare, tânărul din Marginea nu s-a oprit din comiterea unor infracţiuni, una dintre ele la regimul rutier, altădată fiind prins cu peste 300 de pachete cu ţigări de contrabandă, pe care le transporta cu ajutorul unei motociclete. În urma revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei de 4 luni de închisoare, printr-o nouă sentinţă primită la începutul lunii iunie în acest an, Alexandru Constantin Olărean a fost condamnat la 10 luni de închisoare, pentru comiterea infracţiunilor de contrabandă şi infracţiuni la regimul rutier. Astfel, la data de 6 iunie 2017, magistraţii Judecătoriei Rădăuţi au emis pe numele său un mandat de executare a pedepsei închisorii. Fiind de negăsit la acea oră, tânărul fiind plecat în străinătate, prin dispoziţia emisă de Inspectoratul General al Poliţiei Române la data de 7 iunie 2017, el a fost dat în urmărire naţională. Având informaţii despre revenirea acestuia pe meleagurile natale, duminică, în jurul orei 14.00, un echipaj de poliţie l-a aşteptat şi identificat pe tânărul de 27 de ani pe Aeroportul ”Ştefan cel Mare” Suceava, de unde a fost preluat sub escortă. În aceeaşi după-amiază, el a fost trimis la Penitenciarul Botoşani, unde urmează să-şi ispăşească pedeapsa.