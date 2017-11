Comunicat de presă

Filmele de la Cannes ajung la Suceava în perioada10-12 noiembrie 2017, pentru a doua ediţie a Festivalului Les Films de Cannes. Festivalul se va desfăşura la Cinema Modern şi va debuta cu proiecţia aniversară a filmului „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”, la zece ani de la premiul Palme d’Or obţinut la Cannes în 2007, devenind singurul film din România care a primit această distincţie. Proiecţia va avea loc pe 10 noiembrie, începând cu ora 19:00, şi se va desfăşura în prezenţa regizorului Cristian Mungiu.

Din selecţia Les Films de Cannes à Suceava face parte filmul „A Gentle Creature”, realizat de Sergei Loznitsa. Proiecţia filmului va fi făcută în prezenţa actorului Valeriu Andriuţă, care face parte din distribuţia lungmetrajului. Cu acest prilej, actorul va susţine un Q&A moderat de criticul de film Irina Margareta Nistor. În drama „A Gentle Creature” de Sergei Loznitsa („Maidan”, „In the Fog”), personajul principal interpretat de Vasilina Makovtseva este o femeie care porneşte într-o căutare oarbă după răspunsuri şi dreptate, după ce îi este returnat un pachet trimis către soţul ei aflat în închisoare într-o regiune îndepărtată a Rusiei.

Cu ocazia Les Films de Cannes à Suceava vor putea fi văzute filmele „120 Battements par minute”, cunoscut şi ca BPM, realizat de regizorul francez Robin Campillo, şi „Jupiter’s Moon” al regizorului maghiar Kornél Mundruczó, ambele prezentate în competiţia oficială a festivalului de la Cannes. Filmul „120 Battements par minute” este câştigătorul Grand Prix-ului de anul acesta, Campillo fiind ovaţionat la Cannes minute întregi după anunţul acordării premiului. Drama inspirată din lupta grupului activist Act-Up Paris împotriva indiferenţei generale în faţa victimelor provocate de virusul SIDA în Franţa anilor 90 este şi propunerea Franţei la Oscarul pentru cel mai bun film străin. Lungmetrajul regizat de Kornél Mundruczó („White God”, 2014) spune povestea emigrantului Aryan, împuşcat în momentul în care încerca să treacă graniţa, şi care acum poate să leviteze în voie şi „atinge graniţele genurilor science fiction şi fantasy”, după cum scrie The Guardian.

Filmul „Paterson”, semnat de Jim Jarmusch, observă în tăcere victoriile şi înfrângerile vieţii cotidiene, precum şi poezia care zace în cele mai mici detalii. În cadrul Les Films de Cannes à Suceava, acesta va fi proiectat pe 12 noiembrie şi va fi introdus de Irina Margreta Nistor. Din programul festivalului face parte şi filmul „Good Time”, cel de-al cincilea lungmetraj semnat de Josh şi Ben Safdie, despre care INDIEwire scria că „Nu există, pur şi simplu, alţi regizori capabili să genereze comedie şi suspans în acelaşi timp şi la un asemenea nivel”. Filmul a fost în competiţie la Cannes 2017.

În închiderea Les Films de Cannes à Suceava va putea fi urmărit filmul distins cu Premiul Un Certain Regard: „A Man of Integrity”, cel de-al şaselea lungmetraj al unuia dintre cei mai reputaţi regizori iranieni, Mohammad Rasoulof („Goodbye”, 2011, Premiu pentru regie Un Certain Regard). Drama realistă despre un fost învăţător, Reza, care se retrage cu familia sa într-un sat în nordul Iranului pentru a duce o viaţă liniştită la ţară şi lupta lui cu o companie privată care vrea să îi cumpere pământul readuc în atenţie temele pe care regizorul le-a abordat şi în filme anterioare: nedreptatea, corupţia, mijloacele prin care un regim autoritar reuşeşte să reducă la tăcere vocile individuale.

