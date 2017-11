Moment festiv

Firma care editează cotidianul „Monitorul de Suceava”, SC Interpress SRL, a obţinut şi anul acesta locul I în cadrul Galei Excelenţei în Afaceri - Topul Firmelor din judeţul Suceava. Evenimentul a fost organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Suceava şi a avut loc, vineri seara, la Hotelul „Conacul Domnesc”, din comuna Şcheia. În cadrul Topului Firmelor, SC Interpress SRL Suceava a obţinut primul loc la categoria întreprinderi mici, secţiunea „Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor şi alte activităţi de editare a ziarelor”. CCI Suceava a premiat vineri seara firmele sucevene cu cele mai bune rezultate economice înregistrate pe parcursul anului 2016.

Astfel, şi anul acesta, CCI Suceava a identificat şi a promovat în cadrul evenimentului Gala Excelenţei în Afaceri 2017 societăţile capabile să funcţioneze la înalţi parametri de eficienţă şi care obţin constant performanţe. Evenimentul de vineri seara a fost, fără doar şi poate, unul de referinţă pentru comunitatea de afaceri din Suceava, constituind cartea de vizită a succesului şi a performanţei în afaceri. Ediţia din acest an a reprezentat, ca în fiecare an, un moment de rememorare şi evaluare a timpului care a trecut şi a muncii depuse cu greutăţile şi împlinirile ei. Topul Firmelor este, de altfel, un barometru al realităţii economice judeţene şi o recunoaştere a meritelor şi reuşitelor pe care managerii companiilor locale le-au obţinut în anul în care s-a scurs. De asemenea, pe lângă Topul Firmelor, în cadrul Galei Excelenţei în Afaceri 2017 au fost acordate Trofee de Excelenţă şi Premii Speciale pentru a răsplăti elementele cheie de diferenţiere pe piaţă, continuitatea în activitate, eficienţa şi competitivitatea, „abilitatea de a genera idei” şi creativitatea.

Conducerea CCI Suceava a anunţat că îmbucurător este faptul că numărul firmelor care îndeplinesc criteriile de participare la Topul Firmelor, stabilite prin aplicarea unui soft la nivel naţional, este într-o permanentă creştere. Evaluarea nivelului de performanţă şi stabilirea clasamentelor pe domenii, grupe de activitate şi grupe de mărime a firmelor, se realizează în baza unei metodologii de către Comisiile pentru realizarea Topului Firmelor, constituite pe domeniile respective. Astfel, sunt prevăzute la nivel teritorial următoarele domenii ale Topului: Cercetare - Dezvoltare şi High-Tech; Industrie; Agricultură, Silvicultură şi Pescuit; Construcţii; Servicii; Comerţ; Turism. Împărţirea domeniilor pe grupe de activitate se realizează în baza Codului CAEN, al obiectului de activitate, declarat pe propria răspundere a firmelor în situaţiile financiare anuale. Indicatorii utilizaţi pentru clasificarea firmelor sunt: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficienţa utilizării resurselor umane, eficienţa utilizării capitalului angajat.

Preşedintele CCI Suceava: Din păcate nu pot să spun că mediul de afaceri traversează o perioadă foarte plăcută

În calitatea sa de preşedinte al CCI Suceava, omul de afaceri Nicolae Troaşe a ţinut să-i felicite pe toţi cei care au fost premiaţi în cadrul Galei Excelenţei în Afaceri. Cu toate acestea, Nicolae Troaşe a ţinut să sublinieze faptul că pentru mediul de afaceri, actuala perioadă nu este cea mai „plăcută”, atât din punctul de vedere al măsurilor economice luate la nivel naţional , dar şi a lipsei de investiţii, în special din partea statului. „Din păcate, ca om de afaceri nu pot să spun că traversăm o perioadă foarte plăcută. E o perioadă foarte dificilă. Lipsa investiţiilor statului în economie se vede în buzunarele tuturor. Cu toţii sunteţi afectaţi de măsurile luate în această perioadă, multe dintre acestea fiind contestate de noi. Iar noi, cei de la CCI, am luat poziţie faţă de anumite Ordonanţe de Urgenţă ale Guvernului cu privire la impactul lor negativ în economie. Din păcate, de multe ori, nu suntem pe aceeaşi lungime de undă cu cei din politică”, a spus Nicolae Troaşe. El a adăugat că în multe situaţii vocea oamenilor de afaceri nu este ascultată de guvernanţi. Preşedintele CCI Suceava a dat ca exemplu problema plăţii defalcate a TVA, precizând că în cele din urmă, după numeroase luări de poziţii şi critici din partea mediului de afaceri, „în final, lucrurile par să ia o turnură pozitivă”. În cele din urmă, Nicolae Troaşe le-a mulţumit din nou oamenilor de afaceri suceveni pentru că reuşesc să treacă peste toate problemele, subliniind faptul că prin efortul lor, aceştia reuşesc să susţină economia românească.

Flutur i-a felicitat pe oamenii de afaceri pentru că reuşesc să supravieţuiască

Invitat să ia cuvântul, preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a ţinut să-i felicite pe oamenii de afaceri pentru efortul pe care îl depun pentru a supravieţui şi pentru a-şi continua activitatea. Gheorghe Flutur a evidenţiat parteneriatul pe care instituţia pe care o conduce l-a dezvoltat cu CCI Suceava. Flutur a amintit de recenta vizită pe care a efectuat-o în Germania, în zona Bavariei, împreună cu preşedintele CCI Suceava, acolo unde au avut loc mai multe întâlniri cu reprezentanţii administraţiei şi cu cei ai mediului de afaceri. Pe de altă parte, Gheorghe Flutur s-a declarat îngrijorat de faptul că volumul investiţiilor străine şi româneşti a fost extrem de mic în cursul anului 2017. Şeful administraţiei judeţene a mai amintit că pentru dezvoltarea mediului de afaceri sunt extrem de importante investiţiile în infrastructură, în special în reţele de drumuri rapide şi autostrăzi.

Prezentă la evenimentul de vineri seara, subprefectul Silvia Boliacu a apreciat faptul că oamenii de afaceri din judeţ continuă să-şi desfăşoare activitatea şi să obţină performanţe, deşi „ştiu că nu v-a fost uşor”. „Sunteţi cei care creaţi plusvaloare economiei naţionale şi locale, iar pentru aceasta vă mulţumesc. Şi vreau să vă urez succes în activitate şi pe mai departe”, a precizat subprefectul judeţului. Silvia Boliacu a spus că „binele atrage binele, şi excelenţa atrage excelenţă”, motiv pentru care a înmânat din partea Prefecturii Suceava un trofeu de excelenţă CCI Suceava, în semn de apreciere pentru activitatea acestei instituţii în promovarea şi susţinerea pe plan naţional şi internaţional a mediului de afaceri sucevean.

Nu în ultimul rând, şi viceprimarul Sucevei Lucian Harşovschi a ţinut să le mulţumească reprezentanţilor mediului de afaceri pentru ceea ce fac pentru economia naţională şi locală.

Vasile Armenean a luat pentru al doilea an consecutiv „Trofeul de Excelenţă pentru managerul anului”

În cadrul galei de vineri seara, au fost acordate mai multe trofee de excelenţă pentru activitatea desfăşurată în cursul anului 2016. Pentru al doilea an consecutiv, Trofeul de Excelenţă pentru managerul anului i-a fost acordat lui Vasile Armenean, proprietarul companiei Betty Ice Suceava. Tot pentru al doilea an la rând, Grupul Holzindustrie Schweighofer SRL a obţinut trofeul pentru angajatorul anului, Egger România SRL Rădăuţi a primit trofeul pentru cea mai mare cifră de afaceri realizată, în timp ce Marelbo Prod Com a fost recompensată cu acelaşi trofeul pentru cea mai dinamică extindere a reţelei de magazine. La ediţia de anul acesta, trofeul de excelenţă pentru promovarea produselor tradiţionale a fost acordat pentru „Bunătăţile Tinei”.

Vă prezentăm în continuare lista completă a trofeelor de excelenţă şi a premiilor speciale acordate în cadrul ediţiei de anul acesta a Galei Excelenţei în Afaceri:

TROFEE DE EXCELENŢĂ

1. Parteneriat strategic dinamic şi durabil în susţinerea mediului antreprenorial - Universitatea „Ştefan Cel Mare” Suceava

2. Cea mai mare cifră de afaceri în anul 2016 - Egger România Srl Rădăuţi

3. Managerul anului 2016 - Vasile Armenean - Betty Ice Srl Suceava

4. Angajatorul anului 2016 - Grupul Holzindustrie Schweighofer Srl

5. Promotorul produselor tradiţionale - Bunătăţile Tinei

6. Cea mai dinamică extindere de reţea de magazine - Marelbo Prod Com Srl

7. Păstrarea şi promovarea unui brand - Bermas SA

Trofeul de excelenţă pentru 25 ani de activitate: Assist Software Srl, Distribution Magi Srl, Ecuator Srl, Intus Srl, Test Prima Srl şi Electro Construcţia Elco Suceava SA

Trofeul de excelenţă pentru 20 ani de activitate: Primagra Srl, Railex Srl şi Rosar SA

Partener principal - EURO TEHNIC SRL

Sponsor principal - ENEL

SPONSORI - Auchan Suceava, Banca Transilvania, Banca Comercială Română, Brd – Groupe Societe Generale, Expert Music, Generali Asigurări, Groupama Asigurări, Parfums De Sofia, Queen Garden Flowers, Rio Bucovina, Selgros şi Vodafone

Premii Speciale:

Trofeele speciale pentru parteneriat dinamic şi durabil cu CCI Suceava în anul 2016: Accept Sofware Srl, Acet SA, Ambro SA, Auto Schunn Srl, Autoservice Srl, Betty Ice Srl, Biosuin Srl, Bucovrad Com Srl, Consulting Group, Darex Srl, Deltafarm Srl, Dorna Medical Srl, Dru-Po Srl, Eurospeed Srl, Queen Garden Flowers, Savcom Srl, Suct SA, Elsira Srl, General Construct Srl, Killer Srl, Herald Srl, Loial Impex Srl, Mobila Rădăuţi SA, Nicolis Prod Com Srl, Perla Bucovinei Srl, Superstar Com Srl şi Ursa Mare Comprod Srl

Trofeul special pentru suport media în anul 2016: Monitorul de Suceava, Crai Nou Suceava, Bucovina TV, Viva FM Suceava şi Radio Orion Vatra Dornei.