Detalii şocante

Detalii şocante după cumplitul accident de marţi noapte, de la Ilişeşti, în urma căruia cinci tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 26 de ani şi-au pierdut viaţa după ce au fost mistuiţi de flăcări în maşina care le-a fost sicriu.

Toate datele adunate până acum de anchetatori converg către o singură concluzie: autoturismul marca Audi A6, cu o capacitate cilindrică de 2.800 cmc şi 200 CP, circula cu viteză foarte mare, cel mai probabil cu 180 km/h. De altfel, în cursul după-amiezii de marţi, maşina înmatriculată în Elveţia, acolo unde Ciprian Năsăudeanu lucra de mai mult timp şi de unde revenise luni, a fost observată de mai mulţi martori circulând cu viteză foarte mare între Capu Câmpului şi Gura Humorului. Indiciile adunate arată că viteza de circulaţie era tot în jur de 180 km/h, dar aceste date vor fi lămurite cu ocazia expertizei care va fi efectuată în perioada următoare.

Un alt indiciu arată că pe şosea nu erau urme de frânare, semn că maşina a fost scăpată total de sub control.

În cursul după-amiezii de miercuri, 1 noiembrie, s-au efectuat şi două autopsii. După ce medicii legişti şi poliţiştii au pus cap la cap mai multe indicii au putut fi identificate corpurile lui Ciprian Năsăudeanu, de 26 de ani, proprietarul autovehiculului care a ars în urma accidentului, şi Andrei Prelucă, de 19 ani.

S-a constatat că unul dintre tineri era decapitat şi avea o mână smulsă, cele două bucăţi de corp fiind aruncate din maşină pe carosabil. Celălalt tânăr avea, la rândul său, o mână secerată, găsită de anchetatori tot în exteriorul autoturismului.

Ieri, s-au efectuat şi celelalte trei necropsii, iar cea mai grea a fost identificarea celor doi fraţi, Beniamin Marian Paraliuc, de 15 ani, şi Emanuel Darius Paraliuc, de 19 ani.

Medicii legişti au ridicat şi probe toxicologice şi de sânge care vor fi analizate în laborator pentru a se stabili dacă tinerii consumaseră băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise. De asemenea, de la cei cinci tineri, dar şi de la părinţii acestora, s-au ridicat probe ADN care vor fi analizate la Institutul de Medicină Legală „Mina Minovici” din Bucureşti, analize care vor stabili cu certitudine identitatea persoanelor, precum şi cine s-a aflat la volan în momentul accidentului.

„Era cu frică de Dumnezeu, ca un înger”

Pentru cele două familii care şi-au recuperat ieri copiii morţi a fost o zi extrem de tristă. La Capu Câmpului, toţi cunoscuţii lui Andrei Prelucă erau încă în stare de şoc, mai ales că totul s-a petrecut fulgerător.

„Era un băiat liniştit şi de treabă, nu era vulcanic şi nu ştiu să fi fost în anturaje proaste. E un şoc şi pentru mine şi pentru familia mea. Dumnezeu să-l odihnească”, a spus unul dintre amicii lui Andrei.

Pentru soţii Prelucă, timpul pare să se fi oprit în momentul în care au aflat că singurul lor copil a plecat la ceruri. Ultima discuţie au avut-o marţi seară, când le-a spus că iese să se vadă cu un prieten.

„Era cu frică de Dumnezeu, ca un înger. Era prieten cu toţi, a rămas de la liceu. El a terminat liceul vara asta şi trebuia să plece în Germania peste o săptămână, avea bagajul făcut, şi uite unde a plecat, puiul mamei, puiul mamei”, a spus zdrobită de durere mama tânărului, Sabina Prelucă.

Mama lui Andrei crede că fiul ei nici nu a avut timp să-şi dea seama cum a murit, mai ales după ce a aflat amănunte despre accidentul de la Ilişeşti. În plus, ea a legat această nenorocire de un semn pe care nu a ştiut să-l citească la timpul potrivit.

„Probabil că nici el nu a ştiut ce se întâmplă. Să visez eu vreodată vreun coşmar, nimica. Numai a trecut deasupra casei cucuveaua care cânta şi nu mi-am dat seama că cânta asupra mea, nu mi-am dat seama că e un semn”, a fost concluzia Sabinei Prelucă.

„Era un carnagiu ce nu am văzut în viaţa mea”

O altă casă, aceeaşi durere. La Gura Humorului, mama lui Ciprian Năsăudeanu era în lacrimi după cel mai negru coşmar pe care l-a trăit vreodată.

Fiul ei cel mic, rămas orfan de tată de la vârsta de 9 ani, i-a fost mereu un sprijin, iar acum avea multe planuri de viitor. Din păcate, nimic nu se va mai putea realiza.

„La ora 3.30 m-am trezit cu maşina poliţiei la poartă şi mi s-au tăiat picioarele, mai ales că am văzut că nu a mai venit. Cei de la poliţie nu mi-au zis ce s-a întâmplat, dar am mers cu ei la urgenţe. Ştiu că nu-l mai văd şi nu pot suporta asta”, a lăcrimat Ileana Năsăudeanu.

Dacă mama nu a mai ajuns la locul accidentului, acolo a fost unul din unchi. Om în toată puterea, acesta a rămas şocat de imaginile pe care le-a văzut.

„Carnagiu, am ajuns la 5.10 şi nu am mai putut, era un carnagiu ce nu am văzut în viaţa mea. După două ore încă ardea maşina”, a mărturisit unchiul lui Ciprian Năsăudeanu.

Băiatul în vârstă de 26 de ani venise acasă luni, din Elveţia, acolo unde lucra de mai mult timp, şi era foarte fericit că era apreciat. Intenţiona să renoveze casa şi să-şi facă un viitor, iar în perioada următoare avea de gând să se întoarcă în Elveţia, la muncă.

Rudele şi cei care l-au cunoscut spun că Ciprian era respectuos şi nu ştiu să fi avut „boala vitezei” şi nu înţeleg ce s-a întâmplat în noaptea de marţi spre miercuri.

Filmul unei tragedii care a atins patru familii

Marţi seară, cinci tineri, respectiv Ciprian Năsăudeanu, de 26 de ani, fraţii Beniamin Marian Paraliuc, de 15 ani, şi Emanuel Darius Paraliuc, de 19 ani, toţi din Gura Humorului, Andrei Prelucă, de 19 ani, din Capu Câmpului, şi Simona Lazarovici, de 16 ani, din Hreaţca – Vultureşti, au urcat în autoturismul marca Audi A6 cumpărat recent din Elveţia. Au venit dinspre Gura Humorului la Suceava, unde au participat la petrecerea de Halloween din clubul Versus, de acolo de unde băieţii au şi postat o fotografie în jurul orei 2.00.

În jurul orei 3.00 au plecat spre casele lor, numai că nu au mai ajuns la destinaţie în viaţă. Pe drumul naţional 17, la intrarea în Ilişeşti dinspre Suceava, şoferul care apăsase pedala acceleraţiei până la podea nu a mai putut controla bolidul în curbă.

Maşina a lovit un autocamion, iar mai apoi un VW Tiguan, al cărui şofer observase maşina care venea cu mare viteză şi din precauţie a tras pe dreapta şi staţiona.

Autovehiculul marca Audi A6 a luat foc imediat după primul impact şi apoi flăcările s-au extins cu repeziciune la întreaga maşină. Încercarea şoferului de pe VW Tiguan de a stinge focul cu stingătorul din dotare s-a dovedit imposibilă, iar cei cinci, rămaşi prizonieri între fiarele contorsionate, au ars în întregime.

O parte dintre ei mai erau conştienţi în momentul în care maşina s-a oprit din cursa ei nebună, iar martorul care a încercat să-i salveze spune că a auzit strigăte de ajutor, dar, din păcate, nu a putut face nimic pentru a-i salva.