Aniversare

Devotamentul medicului pediatru Agnete Pal, de la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, faţă de profesia pe care o practică de 50 de ani în această unitate medicală a fost sărbătorit ieri de colegi şi de comunitatea locală. Dr. Pal a aniversat ieri 50 de ani de când şi-a început activitatea în spitalul câmpulungean, ca proaspătă absolventă a Facultăţii de Medicină din Cluj, şefă de promoţie pe ţară. De şase ani, medicul locuieşte în spital pentru a asigura urgenţele pediatrice deoarece de la Bistriţa la Suceava nici un spital nu are linie de gardă pentru copii.

Ieri, într-un discurs emoţionant, doctoriţa a amintit că a renunţat ”la orgolii, ascensiune şi carieră universitară” şi a ales spitalul din Câmpulung Moldovenesc pentru a putea lucra împreună cu soţul ei, şi el medic, care fusese repartizat tot în regiunea Suceava. Medicul a traversat în circa jumătate de oră cei 50 de ani de activitate medicală în Câmpulung Moldovenesc, menţionând oameni cu care şi-a intersectat viaţa, de la profesorii din facultate, cei nouă directori cu care a lucrat, medici şi asistente, care i-au fost la fel de aproape ca propria-i familie. A avut cuvinte de mulţumire pentru toţi, iar pentru cei plecaţi dintre noi a aprins două candele şi a invitat la un moment de reculegere. Fiului său, Lehel Pal, aflat în sală, medic ortoped la Spitalul Judeţean Arad, i-a mulţumit ”pentru că mă lasă să lucrez”. Un moment special, care a adus lacrimi în ochii doctorului Lehel Pal, a fost când mama sa i-a spus, pentru prima dată, după cum chiar ea a recunoscut, ”sunt foarte mulţumită şi mândră de tine, ca fiu, ca doctor şi ca om”.

Mulţumiri a adresat doctoriţa Pal şi ziarului Monitorul de Suceava, ”pentru onoarea de a fi fost unul dintre cei 10 la ediţia din 2014 a Galei <Top 10 Suceveni>” şi pentru filmul prezentat la gală, realizat de colegii noştri Cristina şi Sergiu Rusu. ”Această festivitate nu o voi uita niciodată, imaginea de când mi-a fost înmânat trofeul în formă de inimă o voi avea dragă până închid ochii”, a spus dr. Agnete Pal.

”Fără dragoste pentru oameni, fără înţelegere pentru suferinţa semenilor nu poţi să fii medic bun”

Cuvinte de mulţumire a avut şi pentru pacienţi, cei circa 300.000 de copii, ”de la Broşteni până la Cârlibaba şi Suceava”, şi pentru familiile acestora, care i-au acordat încrederea lor vreme de trei generaţii. Actualul manager al spitalului, dr. Cătălin Săndulescu, a fost unul dintre primii nou-născuţi de care s-a ocupat dr. Pal, iar o tânără care în acest an a împlinit vârsta majoratului, Sabina Coca, a fost un copil născut prematur, de 650 de grame, şi care după două luni de spitalizare a plecat sănătos acasă.

Medicul care are jumătate de secol de când lucrează în spital a spus că principiile după care şi-a condus viaţa au fost credinţa în Dumnezeu, în semeni, în familie şi în forţele proprii, dragostea faţă de semeni, familie, copii, profesie, dragostea de viaţă, de natură şi de tot ce este frumos în lume, şi speranţa, pentru că ”prin speranţă şi multă muncă atingi stelele”. ”Medicina este cea mai nobilă profesie din lume. Ce poate fi mai nobil decât să înlocuieşti deznădejdea cu speranţa, suferinţa cu sănătatea?”, a spus medicul, completând că în medicină cale de mijloc nu există - ”trebuie să fii perfect, altfel rişti să omori oameni”. ”Fără dragoste pentru oameni, fără înţelegere pentru suferinţa semenilor nu poţi să fii medic bun. Nu regret că am renunţat la Cluj şi sunt aici. Niciodată nu m-am simţit străină în dulcea Bucovină. Am venit cu ifose de ardeleancă, de clujeancă, dar m-am dezumflat foarte repede şi m-am acomodat rapid”, a mai spus medicul.

Nuntă de aur doctor-spital

La ceremonie au fost prezenţi cu flori preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, primarul de Câmpulung, Mihăiţă Negură, şi reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, dr. Dinu Sădean. Flutur a felicitat-o pe doctoriţa Pal şi i-a mulţumit pentru ”cursul de viaţă excepţional” din discursul său, iar primarul oraşului i-a înmânat medicului o diplomă de excelenţă şi recunoştinţă.

O plachetă asemănătoare a fost amplasată la intrarea în secţia Pediatrie a spitalului, iar managerul Cătălin Săndulescu a declarat că face demersuri la Ministerul Sănătăţii pentru ca această secţie să poarte numele Agnete Pal.

Preotul Petru Crăciun a spus că a adus pentru ”Agnete-Doctoriţa” o icoană cu Fecioara Maria şi pruncul Iisus, ”la împlinirea a 50 de ani de când v-aţi căsătorit cu spitalul”. Pentru ”Agnete-Doctoriţa”, preotul a oficiat un scurt ritual religios deoarece, conform cu tradiţia bisericii răsăritene, la 50 de ani de căsătorie se sărbătoreşte nunta de aur.

Mai menţionăm că dr. Agnete Pal şi-a pierdut soţul în urmă cu 20 de ani, după ce acesta a avut un cancer pulmonar care l-a dus în pământ în 3 luni, la vârsta de 58 de ani.

După ce a rămas văduvă, a vândut casa din Câmpulung Moldovenesc şi plănuia să se mute la Arad, pentru a fi aproape de fiul ei. A cumpărat un apartament în Arad, pe care îl are şi acum, dar nu s-a putut despărţi de spital. În aşteptarea de noi medici pediatri, ”Agnete-Doctoriţa” a rămas la spital un an, apoi încă un an şi rămâne cât mai poate lucra şi este nevoie de ea.

Actuala ei casă este Camera de gardă de la Pediatria Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc.