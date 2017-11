Tărie de caracter

Preoteasa Maria Gavril a dorit ieri să mulţumească personalului medical de la Spitalul Judeţean „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava şi tuturor celor care au făcut posibil să rămână alături de cei doi copii, Alexia şi Ioan, în ciuda rănilor extrem de grave pe care le-a avut în urma accidentului rutier din 14 octombrie a.c., care i-a distrus familia.

”Mulţumesc în primul rând medicilor, întregii echipe medicale care m-a operat şi m-a monitorizat şi la toată lumea care s-a mobilizat pentru noi, celor care au donat sânge, care ne-au susţinut material şi care s-au rugat pentru noi. Aflând cum am fost şi cum sunt acum, m-am simţit ca un puzzle refăcut de echipa medicală. Au făcut tot ce au putut şi m-au refăcut cu toate la locul lor”, a afirmat Maria Gavril.

Ea spune că, deşi a fost multă vreme în comă, a simţit că foarte mulţi oameni i-au fost alături, ”cu multă iubire”. Dacă de la prietenii mulţi pe care îi are se aştepta să-i găsească lângă ea, a surprins-o, în schimb, empatia celor care nu i-au cunoscut familia, dar au fost impresionaţi de dramă şi i-au transmis un gând bun sau au pomenit-o în rugăciunile lor. ”Dovada asta de iubire m-a copleşit, că foarte multă lume care nu ne cunoaşte s-a mobilizat pentru noi. M-a impresionat foarte tare când mi s-a spus”, a arătat ea.

”O suferinţă ca asta este o situaţie pentru care Dumnezeu îţi dă explicaţia cu întârziere”

Preoteasa a spus că îşi doreşte să ajungă acasă, la copii, dar aşteaptă ”cuminte” deciziile medicilor şi face tot ce i se spune pentru a fi în putere să plece acasă. Are emoţii pentru ziua când va părăsi siguranţa spitalului, dar, afirmă ea, ”faptul că am susţinere îmi atenuează frica de plecare”. ”Am emoţii, dar primează gândul de a mă face bine ca să plec”, a spus femeia căreia viaţa i-a atârnat de un fir de aţă după accident şi care a supravieţuit miraculos.

După ce va pleca acasă, va decide împreună cu copiii şi cum va fi viaţa lor mai departe. Până atunci, ”cu paşi mici” merge spre însănătoşire.

În ceea ce priveşte tragedia care i-a distrus familia, Maria Gavril ne-a spus că deocamdată este împăcată cu gândul că ”ăsta a fost planul lui Dumnezeu”. ”El ştie de ce. O suferinţă ca asta este o situaţie pentru care Dumnezeu îţi dă explicaţia cu întârziere. Mă gândesc că ştie El de ce a vrut să se întâmple aşa. Are un plan cu mine şi trebuie să am răbdare, să văd care e planul ăsta. Nu m-am gândit niciodată că mi s-ar putea întâmpla ceva de genul ăsta şi că am să pot suporta. Este o putere care nu-mi aparţine. Dumnezeu mi-a dat încercarea asta, dar tot El mă şi întăreşte”, a mai spus preoteasa Gavril.

Menţionăm că Alexia şi Ioan sunt bine şi se află în grija unei mătuşi. Cei doi copii, în vârstă de 3 şi 9 ani, şi Maria sunt singurii supravieţuitori, dintre cei opt membri ai familiei, care se aflau în maşina cu şapte locuri condusă regulamentar de preotul Gavril, izbită frontal cu peste 120 km /oră de un şofer beat. Şoferul vinovat a murit şi el la impactul dintre cele două autoturisme.