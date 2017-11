După gratii

Un tânăr de 27 de ani, din comuna Straja, a fost săltat de poliţişti miercuri dimineaţa, de la domiciliul său, el fiind căutat de poliţişti pentru efectuarea unei condamnări cu închisoare. Vasile C. fusese dat în urmărire la sfârşitul lunii septembrie, după ce pe numele său sosise la Poliţia oraşului Vicovu de Sus, pe 25 septembrie, un Mandat de Executare a Pedepsei cu Închisoarea.

Tânărul a fost condamnat de magistraţii Judecătoriei Rădăuţi la un an de închisoare cu executare, condamnare rămasă definitivă, după ce a săvârşit infracţiunea de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. După primirea mandatului, poliţiştii l-au căutat pe bărbat de mai multe ori la domiciliul său din comuna Straja, însă acesta a fost de negăsit. Din informaţiile primite de oamenii legii, cel condamnat plecase în Italia, pe numele lui fiind emisă o dispoziţie de dare în urmărire pe data de 26 septembrie, de către Inspectoratul General al Poliţiei Române. În urma unor informaţii primite de poliţişti, Vasile C. a fost identificat la primele ore ale dimineţii de miercuri, 1 noiembrie, acasă, la locuinţa sa din Straja. După reţinerea acestuia, o escortă constituită din poliţişti l-a transportat pe bărbat la Penitenciarul Botoşani, unde îşi va ispăşi pedeapsa.