Prinşi în flagrant

Poliţiştii suceveni au făcut două importante capturi de ţigări de contrabandă în ultimele două zile, după ce au avut informaţii despre un transport efectuat de un individ în zona de frontieră sau au urmărit în trafic un autoturism al cărui şofer nu a oprit la semnalul regulamentar.

Marţi, în jurul orei 15.30, poliţiştii din Vicovu de Sus au obţinut informaţii despre un transport ce urma a fi efectuat în zona comunei Ulma. Mai multe echipaje de poliţie au fost mobilizate în acest scop, iar la un moment dat un autoturism Audi a fost observat circulând pe DJ 209G dinspre Ulma spre Vicovu de Sus. Maşina a fost urmărită prin comuna Straja, la un moment dat şoferul intrând pe un drum lăturalnic când a văzut un echipaj al poliţiei staţionat la intrarea în Vicovu de Sus. Autoturismul a fost blocat de poliţişti, la volan fiind identificat Dorel Adrian C., de 29 de ani, din Brodina, iar în interiorul maşinii se puteau observa mai multe colete voluminoase învelite în folie de culoare neagră. Autoturismul a fost dirijat sub escortă la sediul poliţiei, unde în interior au fost identificate 19 colete conţinând cartuşe de ţigări. În urma inventarierii au fost numărate 10.390 de pachete cu ţigări provenite din Ucraina şi din duty-free. Întreaga cantitate de ţigări, în valoare de 105.000 lei, a fost confiscată, împreună cu autoturismul Audi A6 în valoare de 15.000 de euro, care a fost transportat la camera de Corpuri delicte din cadrul IPJ Suceava. În urma emiterii unei ordonanţe de reţinere, suspectul Dorel Adrian C. a fost reţinut în arestul IPJ, pentru comiterea infracţiunii de contrabandă, urmând ca procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi să ia o măsură restrictivă în legătură cu acesta.

În timpul nopţii care a urmat, poliţiştii secţiei de Poliţie Rurală Pojorâta au făcut semnal regulamentar de oprire pe DJ 175, în comuna Fundu Moldovei, unui autoturism marca BMW, care circula spre Pojorâta. În primă fază cel aflat la volan a redus viteza, dând impresia că vrea să oprească autoturismul, după care a demarat în trombă şi şi-a continuat deplasarea. El a fost urmărit de autospeciala poliţiei o porţiune de drum, după care a ieşit din raza vizuală a poliţiştilor. La un moment dat aceştia s-au intersectat cu un alt echipaj de poliţie care venea în ajutor din sens invers şi, constatând că autoturismul BMW dispăruse, oamenii legii au concluzionat că acesta intrase pe un drum lăturalnic. Făcând verificări în întreaga zonă, după câteva minute autoturismul a fost zărit circulând cu luminile stinse pe drumul judeţean şi a fost oprit de poliţişti. La volan a fost identificat Radu P., un bărbat de 40 de ani, din comuna Izvoarele Sucevei, iar după căutări în zona în care se presupunea că ar fi dispărut maşina, în albia unui pârâu din apropiere au fost găsite 5 colete din carton, burduşite cu ţigări de provenienţă ucraineană. În cele 5 colete s-a estimat prezenţa a circa 2.500 de pachete de ţigări, în valoare de 28.500 de lei. Întreaga cantitate a fost ridicată în vederea confiscării, iar autoturismul evaluat la 5.500 lei a fost indisponibilizat la sediul poliţiei din Câmpulung Moldovenesc. Pe numele bărbatului a fost întocmit un dosar penal pentru contrabandă, procurorii urmând a lua o măsură preventivă împotriva acestuia.