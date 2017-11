Cumplit

„Mi se pare că... de câte ori mi se întâmplă ceva bun în viaţă, Mă tem că voi pierde totul”. Aceasta este ultima postare a uneia dintre cele cinci victime care au murit ieri dimineaţă, la intrarea în Ilişeşti, după ce maşina cu care circulau s-a lovit de alte două autovehicule, iar mai apoi a ars ca o torţă.

Într-adevăr, au trecut doar câteva ore din ziua de 30 octombrie, din momentul postării acestor gânduri, iar destinul a făcut ca Simona Lazarovici, o adolescentă în vârstă de doar 16 ani, de loc din Hreaţca – Vultureşti, să-şi ia adio de la această lume. Şi nu oricum, ci în condiţii cumplite. Atât ea, cât şi ceilalţi patru prieteni au ars de vii în maşina scăpată de sub control.

Probabil că adolescenta este cea care a realizat şi ultima fotografie cu prietenii ei, în clubul Versus din Suceava, acolo unde cei cinci s-au distrat la petrecerea de Halloween înainte de a pleca spre Gura Humorului, spre casele lor.

În fotografia postată pe Facebook miercuri, în jurul orei 2.00 dimineaţa, apar fraţii Beniamin Marian Paraliuc şi Emanuel Darius Paraliuc, primul de 15 ani, iar al doilea de 19 ani, şoferul Ciprian Năsăudeanu, de 26 de ani, toţi din Gura Humorului, şi Andrei Prelucă, de 19 ani, din Capu Câmpului.

Cu toţii au murit carbonizaţi în maşină, în chinuri cumplite, strigând după un ajutor care nu a mai avut cum să se concretizeze.

Poate la fel de premonitorie este şi o postare distribuită, tot pe Facebook, de Ciprian Năsăudeanu: „Ceea ce îţi este destinat va găsi un mod pentru a ajunge la tine”. Din păcate pentru el şi ceilalţi patru prieteni, aceste cuvinte aveau să se concretizeze miercuri, 1 noiembrie, în jurul orei 3.30.

Martorul care a încercat să-i salveze: „Au intrat în curbă cu viteză foarte mare, cred că aveau 200 de km pe oră”

Liniştea care se citea pe chipurile celor patru băieţi în fotografia postată cu doar aproximativ două ore înainte de accident nu prevestea sfârşitul tragic pe care urmau să-l aibă. Cei cinci au venit de la Gura Humorului pentru a se distra cu ocazia Halloween-ului în clubul Versus din Suceava. Acesta a fost şi locul ultimei fotografii. În jurul orei 3.00, cei cinci au urcat în autoturismul marca Audi, înmatriculat în Elveţia, şi care era proprietatea lui Ciprian Năsăudeanu.

Aveau în plan să se întoarcă la Gura Humorului. Din păcate, destinul avea să-i ducă pe alt drum.

La intrarea în Ilişeşti, pe drumul naţional 17, în curba de dinainte de a se intra efectiv în sat, ceasul vieţii celor cinci tineri avea să se oprească pentru totdeauna.

Ultimele momente în care cei cinci erau în viaţă au fost descrise de un martor aflat la acea oră extrem de matinală la locul cumplitului accident. Este vorba de Vasile Niculiţă, în vârstă de 40 de ani, din Braşca. Acesta se deplasa spre Suceava la volanul unui VW Tiguan, cu intenţia de a ajunge la serviciu.

„Eram în spatele autocamionului când maşina a venit cu viteză şi a intrat în roata din stânga faţă a acestuia, după care a ricoşat în mine. Când a intrat în camion, autoturismul s-a aprins, când m-a lovit pe mine era aprins, deci luase foc. A luat foc instantaneu, în momentul în care a intrat în roata camionului. Am ieşit cu greu din maşină, uşa fiind blocată în urma impactului. Maşina care m-a lovit a intrat în mine, după care a fost aruncată circa 2 metri, înapoi pe şosea. Ei au venit de-a latul drumului şi au intrat cu partea laterală în mine. Veneau pe o parte, au intrat în curbă cu viteză foarte mare, cred că aveau 200 de km pe oră. Când am văzut farurile am oprit deja şi eu eram oprit în momentul în care au intrat în mine. În maşină nu am văzut nimic, că luase foc, am auzit doar ţipând, am dat cu stingătorul mic al maşinii, dar s-a terminat şi nu am reuşit să sting. Am auzit ţipând în maşină, dar maşina bubuia, au început să explodeze cauciucurile. Am sunat la 112, dar deja sunase altcineva”, a mărturisit Vasile Niculiţă.

Bucăţi de carne şi creier erau împrăştiate pe o mare suprafaţă de la locul accidentului

Alarma s-a dat în jurul orei 3.30, dar până să ajungă pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava maşina era aproape arsă complet. Bilanţul avea să fie unul negru, iar ceea ce era la faţa locului i-a uimit atât pe salvatori, cât şi pe poliţiştii chemaţi pentru a demara ancheta.

Bucăţi de carne şi creier erau împrăştiate pe o mare suprafaţă, iar mirosul era greu de suportat. Practic, din maşină a rămas un morman de fiare contorsionate, parte dintre ele topite sau afectate de temperatura extrem de mare degajată în timpul incendiului.

„La sosirea autospecialelor ISU Suceava s-au găsit 3 autovehicule, respectiv 2 autoturisme şi un autocamion, unul dintre autoturisme arzând în totalitate în flăcări. În urma accidentului rutier au rezultat 8 victime, 3 conştiente, cărora li s-a acordat primul ajutor medical, una dintre acestea fiind transportată la spital. Din păcate, în autoturismul incendiat au fost găsite 5 victime decedate”, este bilanţul tragic descris de locotenent-colonel Dan Baltaru, reprezentantul ISU Suceava.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Suceava, comisarul Ionuţ Epureanu, a explicat ce s-a petrecut în fatidica zi de 1 noiembrie, orele 3.30: „Cei cinci tineri veneau dinspre Suceava spre Gura Humorului, iar pe fondul vitezei excesive conducătorul auto a pierdut controlul asupra volanului şi a lovit un autocamion după care a ricoşat într-un alt autoturism şi a luat foc”.

În urma accidentului, alte trei persoane din celelalte două maşini au fost rănite, iar una dintre ele a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Este vorba chiar de Vasile Niculiţă, principalul martor al nenorocirii.

Purtătorul de cuvânt al spitalului, dr. Mihai Ardeleanu, a declarat că pacientul a fost diagnosticat cu contuzii la genunchi şi stern. Dr. Ardeleanu a spus că pacientul a fost consultat de un medic ortoped, a fost investigat la computerul tomograf şi i s-au efectuat radiografii, în urma cărora nu s-au evidenţiat leziuni care să necesite alte investigaţii sau alte intervenţii. Medicul a spus că în aceste condiţii pacientul a solicitat să fie externat din spital.

Familii îndoliate şi multe lacrimi

Poate părea greu de înţeles ce căuta adolescenta din Hreaţca - Vultureşti în aceeaşi maşină cu tinerii din Gura Humorului şi Capu Câmpului. Primarul din Vultureşti, Cornel Salamaha, a explicat acest aspect.

„În urmă cu câteva săptămâni, la primărie a venit fata împreună cu două persoane. Era vorba de doi soţi din Gura Humorului care deţin o pensiune şi care au precizat că adolescenta va lucra la ei, iar ulterior doreau să o înfieze. Aveau nevoie de anchetă socială şi chiar m-am bucurat că se întâmplă asta pentru că fata provine dintr-o familie cu mari probleme sociale”, a arătat Cornel Salamaha.

Familia celor doi fraţi morţi în accidentul de ieri era consternată. Practic, oamenilor nu le venea a crede că Beniamin şi Emanuel nu mai sunt în viaţă.

„A venit băiatul ăsta din Elveţia (n.a. - Ciprian Năsăudeanu) şi i-a sunat, să meargă până la poartă. Au stat cât au stat, au venit şi s-au îmbrăcat, nimeni nu a ştiut unde ies, am crezut că până în drum. Ei s-au dus la discotecă la Suceava. Când s-au reîntors, şoferul de 26 de ani, fata care a stat în faţă cu şoferul, o fată foarte necăjită din Fălticeni, a fost carbonizată şi băieţii au stat în spate. Când s-au întors, şoferul e de vină fiindcă avea viteză, cică avea vreo 280 de km la oră. Nepoţelul Beniamin a zis <Vai, cât ai în bord? Vai! 280!>. Au pus un videoclip pe internet, după care l-au scos (n.a. - se întâmpla la venirea dinspre Gura Humorului spre Suceava). Nepoţelul a pus videoclipul cu cât avea în bord, să încerce acum maşina, că venise din Elveţia. S-a speriat şi a zis: <Las-o mai încet!> Asta înainte de accident”, a spus printre lacrimi Mihaela Paraliuc, mătuşa celor doi fraţi.

Şi pentru bunica celor doi tragicul eveniment a venit ca o lovitură de ciocan. „Măi copii, nu mergeţi la ora 9 din casă, măi copii, măi! Unde vă duceţi? Ca la ora 4 să aud... Vai, copiii mei...!”, a îngânat Virginia Paraliuc, bunica fraţilor de 15 şi 19 ani.

Un alt tânăr aflat în maşina morţii a fost Andrei Prelucă. Avea 19 ani şi jumătate şi era din Capu Câmpului, fiind nepotul fostului primar al comunei, Gheorghe Cajvan. Era singur la părinţi şi le-a spus acestora marţi seară că pleacă cu maşina unui cunoscut la un prieten din Păltinoasa. Rudele spun că se pregătea în aceste zile să plece la muncă în Germania, de unde aştepta un telefon de confirmare. Acum însă cei apropiaţi au venit la morga spitalului din Suceava, pentru recunoaşterea cadavrului. Era prieten bun cu Emanuel Darius Paraliuc, alături de care avea să-şi găsească şi sfârşitul.

Cei cinci tineri, plânşi pe Facebook de apropiaţi

Pe reţelele de socializare, în special pe Facebook, acolo unde cei cinci aveau deschise conturi, au fost postate sute de mesaje de condoleanţe şi susţinere pentru familii.

„Dumnezeu să vă ierte, încă nu pot să cred că s-a putut petrece această nenorocire. Condoleanţe familiei”, sună multe dintre mesajele de pe internet.

„Dumnezeu să vă ierte dragi prieteni. Aţi plecat prea repede dintre noi şi aţi lăsat o mare tristeţe în urma voastră ...off” şi „Fără cuvinte. Dumnezeu să îi ierte. Părinţilor multă putere să treacă peste această tragedie”, sunt alte două mesaje postate pe Facebook.

Circulaţia rutieră pe DN 17, blocată timp de 6 ore

Traficul rutier pe DN 17 Suceava – Gura Humorului a fost întrerupt în totalitate ore bune în zona accidentului, dar şoferii au putut circula pe rute alternative. Circulaţia s-a reluat normal după ora 9.00, dar în jurul orei 10.30 a fost întreruptă din nou temporar pentru a permite ridicarea autocamionului lovit de maşina scăpată de sub control.