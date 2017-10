Tâlhărie

Viceprimarul comunei Preuteşti, Constantin Daniel Mihăilă, a fost victima unei agresiuni destul de serioase în timp ce încerca să-i prindă pe hoţii pe care i-a surprins la furat în toiul nopţii pe proprietatea sa. În timp ce încerca să-l imobilizeze pe unul dintre hoţi, viceprimarul a fost lovit cu ranga la un picior de celălalt individ. Cei doi au reuşit să fugă în cele din urmă, deşi au fost urmăriţi de viceprimar, care i-a smuls unuia haina de pe el.

Fapta a fost comisă în noaptea de 20 spre 21 octombrie, iar autorii nu au fost puşi încă oficial sub acuzare, deşi doi suspecţi au fost audiaţi de poliţişti.

Viceprimarul a relatat că în noaptea respectivă, în timp ce dormea în casă, a fost trezit de soţie, care i-a spus că a auzit zgomote suspecte afară.

Bărbatul s-a îndreptat spre întrerupătorul din care poate aprinde lumina în curtea casei, însă becul nu s-a aprins, moment în care a realizat că este călcat de hoţi.

„Am ieşit afară şi am dat de doi bărbaţi cu glugile trase pe cap, care fugeau din garajul meu. Am fugit, pe unul l-am prins, am vrut să-l trag în casă, însă atunci am fost lovit cu ranga în picior. Am căzut, după care am reuşit să mă ridic şi am fugit după ei, şi pe drum am reuşit să pun mâna pe unul şi i-am smuls haina. Până la urmă, fiind doi, au reuşit să scape”, a declarat viceprimarul comunei Preuteşti.

Cei doi hoţi s-au urcat într-o căruţă şi au fugit de la faţa locului.

A doua zi, pe lumină, viceprimarul a găsit prin curte mai multe bunuri (rotopercutor, bormaşină, cleşte, grinzi, dulap) pe care hoţii le-au scos din garaj, însă nu au apucat să le mai încarce în căruţă. Păgubitul bănuieşte că cei doi hoţi intenţionau să-i golească garajul, iar când i-a surprins făceau un prim transport spre atelajul hipo cu care intenţionau să transporte ce furau.

În urma agresiunii suferite, viceprimarul şi-a scos certificat medico-legal care atestă că a suferit leziuni care necesită 7 zile de îngrijiri medicale.

În acest caz, cercetările se fac pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.

Bărbatul spune că l-a recunoscut cel puţin pe unul dintre hoţi, dând declaraţii în acest sens la poliţie.

Cei doi suspecţi din acest caz au fost audiaţi de anchetatori, însă aceştia nu recunosc comiterea faptei.

Doi tineri din Preuteşti, suspecţi de comiterea recentă a mai multor furturi

Mai recent, la finele săptămânii trecute, poliţiştii au depistat, la Ipoteşti, doi tineri care încercaseră să fure motorina dintr-un autocamion.

Este vorba de un tânăr din Bahna Arini şi unul din Arghira, ambele sate din Preuteşti. Se pare că cei doi sunt suspecţi de comiterea mai multor furturi petrecute în ultima perioadă de timp, inclusiv a faptei de tâlhărie în care a căzut victimă viceprimarul din Preuteşti.

Fapta destul de gravă comisă la Preuteşti a fost adusă în discuţie ieri, în cadrul şedinţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) Suceava. Consilierul judeţean Dumitru Dumitru a semnalat că autorii nu au fost încă prinşi şi a cerut luarea unor măsuri ferme cât mai urgente, mai ales că este vorba de hoţi care nu par a avea de gând să se oprească.

Problema a fost adusă în discuţie şi pe fondul deficitului important de oameni din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava.