„Sărbătoare păgână”

În fiecare an, în noaptea de la sfârşitul lunii octombrie, sute de milioane de oameni din întreaga lume sărbătoresc momentul în care spiritele morţilor vizitează lumea celor vii. Halloween-ul (din expresia englezească All Hallows' Even) este de origine celtică şi se sărbătoreşte în noaptea de 31 octombrie.

Numai că, dacă în urmă cu sute de ani, în acea noapte oamenii apelau la diverse ritualuri pentru a se proteja, acum totul s-a transformat într-o ocazie de divertisment, fiind puternic exploatată în scop comercial.

Tocmai de aceea, un sucevean se zbate de ani de zile ca această „sărbătoare păgână” să nu mai fie atât de prezentă în şcoli şi magazine, considerând că are efecte nocive asupra psihicului copiilor. Pentru că anul trecut protestul său a stârnit mai mult zâmbete ironice la instituţiile din judeţ cărora li s-a adresat, anul acesta a trimis reclamaţii la toate filialele din ţară ale Protecţiei Consumatorului, inclusiv la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, dar şi la multe alte instituţii.

„Am fost cu copiii în magazin şi ei m-au atenţionat: <Tată, uite acolo Satana... oamenii răi!>”, spune Ionel Butnariu, care a luat la rând mai multe supermaketuri, fiind uimit de amploarea acestui fenomen. Mai mult, a şi cumpărat câteva din jucăriile macabre, păstrând bonul de casă, pentru a putea dovedi oricui nu-l crede că acele grozăvii sunt expuse fără nici o restricţie.

El a dat exemplul unui magazin deschis destul de recent în Suceava, în geamul căruia este afişată o reclamă mare, cu trei copii costumaţi de Halloween.

„Ce caută un băieţel cu o coasă în mână? Înseamnă că Halloween ăsta este instigator la crimă, la violenţă, închinare la morţi şi în special la Satana”, a spus Ionel Butnariu.

Marea sa supărare este că o astfel de sărbătoare este promovată în şcoli: „Sărbătoarea de Halloween nu este în curricula şcolară, dar astăzi toţi profesorii de engleză le-au cerut copiilor să vină mascaţi în morţi şi draci. Eu, ca tătic, am interzis fetei mele să meargă astăzi la ora de engleză”.

Suceveanul, care are masterat în drept constituţional şi instituţii politice, a formulat o petiţie intitulată „Creştine, Halloween fără tine!”, înaintată şi Ministerului Educaţiei, în care a adus o serie de argumente juridice, din Constituţia României, Legea audio-vizualului şi Codul Penal, în baza cărora solicită să fie interzisă în şcoli şi în magazine „această sărbătoare păgână-satanică din Evul Mediu, incitatoare la crimă, groază, violenţă fizică, închinată morţilor, Satanei şi vrăjitoriei”.

„Ceva grotesc a ajuns să fie considerat cool, dar totul se face pentru a face bani mulţi supermarketurile. Nu îi interesează de protecţia vizuală a celor mici. Constituţia României spune să promovăm valorile tradiţionale româneşti. Halloween-ul nu are nici o treabă cu România, cu românii, chiar de suntem în UE”, consideră Ionel Butnariu.

Autorul reclamaţiei, care citează din Legea audio-vizualului (valabilă doar pentru TV şi radio) - publicitatea nu trebuie să provoace nici o daună morală, fizică, vizuală sau intelectuală minorilor –, arată un cap de mort cu ochi mişcători, care scoate sunete menite să dea fiori, pe care l-a cumpărat din magazin şi-l ţine ferit de ochii copiilor: „Cu aşa ceva – un craniu de mort cu sunete infernale - nu exact asta se încalcă?”.

Nemulţumit de răspunsurile primite de la instituţii şi de la magazine - „dacă este împotriva acestor produse, nu are decât să nu treacă pe acolo”, Ionel Butnariu are impresia că se luptă contra morilor de vânt, asemeni lui Don Quijote.

„Cei care luptăm împotriva acestor idei suntem consideraţi retrograzi, anormali, că stăm rău cu capul, pentru că luptăm pentru nişte valori minime umane”, consideră el.

Suceveanul care luptă contra Halloween-ului speră ca pe viitor produsele dedicate acestei sărbători importate forţat să fie expuse în spaţii special amenajate în magazine, în care accesul să nu fie permis chiar pentru oricine.

„Ar trebui ca acolo, la intrare, să se specifice ca la emisiunile TV – interzis pentru o anumită vârstă. Când le-am spus asta celor de la magazine, râdeau”, a adăugat Ionel Butnariu, care consideră că totul este orchestrat de afară, pentru ca în România să se accepte orice.