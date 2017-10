Administraţie

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, consideră că cea mai mare problemă a judeţului care va trebui să fie rezolvată de urgenţă este cea a gestionării deşeurilor menajere. În şedinţa de ieri a Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur a precizat că pentru rezolvarea acestei probleme trebuie să existe un mod de lucru solidar din partea tuturor factorilor implicaţi şi reprezentanţilor partidelor politice. Flutur a subliniat că întârzierile care au apărut în implementarea proiectului Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor din judeţul Suceava, care include şi deschiderea celor două gropi ecologice de la Moara şi Pojorâta, au fost cauzate în special de procedurile care au trebuit să fie îndeplinite pe perioada implementării acestora şi mai puţin de modul de lucru al oamenilor.

Şeful administraţiei judeţene a precizat că pentru a încerca să rezolve această problemă l-a sunat inclusiv pe fostul preşedinte PSD al CJ Suceava, Cătălin Nechifor, pentru a-i transmite că acuzaţiile reciproce cu privire la realizarea acestui proiect nu vor duce la urgentarea lui.

Flutur vrea ca depozitele temporare de deşeuri să fie închise în actualele locaţii

Flutur a precizat că în judeţ există o problemă şi în privinţa închiderii celor cinci gropi de deşeuri temporare care au primit autorizaţie de funcţionare în anul 2013. În acest sens, preşedintele CJ Suceava a spus că joia aceasta se va afla la Bucureşti, la Ministerul Mediului, împreună cu primarii localităţilor în care se află gropile temporare de depozitare, pentru a discuta despre modul în care acestea ar urma să fie închise. „Am discutat cu domnul secretar de stat Eugen Uricec şi vom merge la Ministerul Mediului pentru a vedea cum vom rezolva această problemă. În gropile temporare am pus gunoiul nesortat. La groapa de la Moara ar urma să fie transportate deşeuri doar dacă sunt colectate selectiv. Iar dacă am duce la Moara toate gunoaiele de pe cele cinci gropi temporare, adică 400.000 de tone, s-ar umple o treime din depozitul ecologic. De aceea am vorbit să mergem la Ministerul Mediului împreună cu primarii din Fălticeni, din Rădăuţi şi din celelalte oraşe în care sunt depozite temporare şi să solicităm ca acestea să fie închise pe locurile în care se află acum”, a explicat preşedintele CJ Suceava. El a adăugat că în perioada următoare vor începe acţiuni în toate localităţile judeţului pentru a conştientiza populaţia despre importanţa colectării selective a deşeurilor, astfel încât întregul sistem la nivel judeţean să fie funcţional.

Pe de altă parte, Gheorghe Flutur a făcut referire şi la groapa de deşeuri de la Pojorâta. El a spus că şi aici se întâmpină o serie de dificultăţi, în condiţiile în care există numeroase ONG-uri care au depus în baza Legii privind liberul acces la informaţii numeroase cereri pentru a încerca să găsească motive să spună că s-a greşit în modul de realizare a proiectului pentru construcţia acestui depozit de deşeuri. Flutur a arătat că pentru a debloca aceste probleme, zilnic sunt organizate comandamente de lucru pentru a găsi soluţii pentru rezolvarea lor.