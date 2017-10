Asociaţia „Freamăt de speranţă”

Evenimentul caritabil ”Îmbrăţişări gratuite”, ediţia a III-a, proiect organizat de Asociaţia „Freamăt de speranţă”, în parteneriat cu Primăria Câmpulung Moldovenesc şi Clubul Rotary Bucovina - Rarăul, are loc astăzi, 31 octombrie, de la ora 12:00, la Grădina Mariajelor din Câmpulung Moldovenesc. În fiecare an, evenimentul a avut o temă prin care organizatorii au dorit să fie originali şi să ofere publicului spectator ceva nou. Dacă în primul an tema a fost ,,Un altfel de Halloween” (evenimentul fiind organizat special pentru a distrage atenţia tinerilor de la influenţa Halloweenului care nu ne reprezintă), în anul II - ,,Promovăm Bucovina şi frumuseţea ei”, anul acesta organizatorii au ales ca temă ,,Susţin abilitatea din dizabilitate”.

Preşedinta Asociaţiei „Freamăt de speranţă”, Anca Crăciun, a spus că „prin acest proiect se doreşte sensibilizarea comunităţii şi implicarea membrilor acesteia în înţelegerea şi sprijinirea copiilor, tinerilor şi adulţilor cu nevoi speciale, pentru integrarea optimă în comunitate şi adunarea de fonduri necesare pentru proiectul <Centrul de recuperare din Bucovina> - un centru atât de necesar comunităţii noastre”.

Invitaţi speciali, copii şi tineri foarte talentaţi

La eveniment vor participa trei tineri talentaţi care vor demonstra că în fiecare dizabilitate există o abilitate ce trebuie susţinută prin multă trudă şi perseverenţă. Este vorba de Sebastian Crăciun, „micul poet”, adolescentul în vârstă de 15 ani diagnosticat cu tetrapareză spastică care încă nu merge cum şi-ar dori, „dar aleargă prin versuri şi rime”. Sebi îşi va lansa cea de-a V-a carte de poezii, intitulată sugestiv ,,DEmers”. Al doilea invitat este Alexandru Cozaciuc, „tânărul orchestră”, în vârstă de 18 ani, nevăzător, student la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj, care va încânta publicul cu un program artistic deosebit. Al treilea invitat special la evenimentului caritabil ”Îmbrăţişări gratuite” este Szabo Attila, în vârstă de 8 ani, din Zalău, numit şi „micul Picasso”, care va demonstra că în lumea unui copil diagnosticat cu autism „este multă culoare şi prietenie”. El va avea parte de o adevărată galerie de pictură cu vânzare.

„Alături de expoziţia de pictură ce va fi organizată special pentru eveniment ne propunem să promovăm şi să vindem în scop caritabil obiectele hand made create de copiii şi tinerii cu dizabilităţi din cadrul Asociaţiei Freamăt de Speranţă la terapia ocupaţională - Să învăţăm să ne ajutăm”, a mai adăugat Anca Crăciun.

Artişti consacraţi, în spectacol

Artişti consacraţi au răspuns solicitării organizatorilor de a fi alături de „îngeraşii cu aripi frânte”, oameni care au ales să susţină abilitatea din dizabilitate (Manuela Pohoaţă, Ghiorghiţă Rotaru, Elisa Hechelciuc - interpreţi de muzică populară, Grupul Folk Simbol - Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, prof. Johannes-Raimund Onesciuc - Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, Armin Ivan, în program cu Sebi Crăciun, poetul Sorin Poclitaru, tenorul Sorin Ursan Declait, pictorul Cătălin Nechita Mîndrilă, Diana Anastasia şi Teodora Camelia Seserman, tinere interprete de muzică populară, Oana Nisioi, interpretă de muzică populară, şi micuţii de la Căsuţa Piticilor ,,Grupul Vocal Românaşul” din Câmpulung Moldovenesc).

Organizatorii doresc implicarea şcolilor şi liceelor partenere, prin mediatizarea evenimentului şi printr-o prezenţă mare la eveniment a cadrelor didactice şi a elevilor care vor pleca acasă cu o lecţie de viaţă în urma acestui eveniment. „Dacă doriţi să ne fiţi alături ca sponsori ai acestui eveniment caritabil şi susţineţi abilitatea din dizabilitate, vă aşteptăm şi vă încurajăm să oferiţi orice în folosul acestor copilaşi care vă aşteaptă la eveniment pentru a vă oferi dragostea lor necondiţionată şi o îmbrăţişare gratuită”, a completat Anca Crăciun.

Conturile în care se pot face donaţii pentru a susţine proiectul ”Îmbrăţişări gratuite” sunt: RO42BTRLEURCRT0308584101 în euro; RO92BTRLRONCRT0308584101 în lei.