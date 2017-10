Rectificare

Consiliul Judeţean Suceava a împărţit în mod egal primăriilor o sumă de 1,7 milioane de lei pe care trebuia să o repartizeze unităţilor administrativ teritoriale din banii alocaţi suplimentar din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2017. Potrivit hotărârii Consiliului Judeţean, primăriile de municipii au primit câte 15.530 de lei, cele de oraşe câte 15.400 de lei, iar cele de comună câte 15.380 de lei. Dintre cele 114 primării din judeţ nu au primit sume de bani primăriile comunelor Udeşti şi Ulma, în timp ce Primăria Suceava a renunţat la suma care i se cuvenea. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 de voturi, ale consilierilor PNL şi ale câtorva reprezentanţi ai PSD, şi 13 abţineri ale social-democraţilor.

Înainte de vot, preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a precizat că a solicitat tuturor primarilor să transmită instituţiei pe care o conduce necesarul de fonduri pe care îl au pentru realizarea proiectelor europene, plata arieratelor şi cofinanţarea proiectelor. „În urma acestor solicitări comunele Ulma şi Udeşti nu au solicitat sume pentru că nu se încadrau în condiţiile de împărţire a banilor. În rest celelalte primării au solicitat, în total, o sumă de 267 de milioane de lei, ceea ce înseamnă că suma disponibilă acum, de 1,7 milioane de lei, este de circa 156 de ori mai mică decât necesarul de bani. Atunci am stat şi ne-am gândit ce facem, pentru că fiecare are câte o urgenţă. Şi am discutat cu primarul Sucevei, Ion Lungu, şi vreau să-i mulţumesc pentru că a renunţat la sumă”, a precizat Flutur, care a adăugat că în cele din urmă s-a luat decizia ca fiecare primărie, în funcţie de rangul localităţii, să primească sume egale. El a arătat că pe lângă suma împărţită de Consiliul Judeţean, Finanţele sucevene mai au de repartizat primăriilor o sumă de 6,8 milioane de lei, tot din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.

Precizările făcute de Gheorghe Flutur au fost combătute de consilierul judeţean PSD Dan Ioan Cuşnir, care a precizat că afirmaţia precum că suma de 1,7 milioane de lei este de 156 de ori mai mică decât necesarul transmis de primării reprezintă „o temă falsă”. Cuşnir a spus că la alocarea fondurilor pentru primării din luna februarie a.c. sumele alocate erau de nouă ori mai mici decât necesarul total, iar acum se face raportarea la o sumă mult mai mică. El a mai precizat că dacă se iau în considerare şi sumele care vor fi împărţite de Finanţe, în total se asigură acoperirea a 40% din arieratele primăriilor.

Flutur atrage atenţia că suma a fost mică pentru că şi veniturile s-au diminuat

În răspunsul dat, preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a explicat că instituţia pe care o conduce a solicitat primăriilor să transmită care sunt sumele de care au nevoie pentru a avea „o machetă” a necesarului de fonduri. „Îmi doresc enorm să dispară acea prevedere că 20% din sumă trebuie împărţită de Consiliul Judeţean. Cum pot Finanţele să împartă 80% printr-o formulă, pot să o facă şi cu 100%”, a spus Flutur. El a atras atenţia că ceea ce trebuie remarcat în primul rând este faptul că suma de 1,7 milioane de lei care a fost împărţită ieri primăriilor provenea din cotele defalcate din impozitul pe venit. „Ar trebui să ne alarmăm că nu sunt venituri, care apoi să fie impozitate, iar sumele de împărţit să fie mai mari”, a arătat şeful administraţiei judeţene. El a subliniat faptul că a ţinut să facă o împărţire egală a sumelor pentru primării.

Flutur a atras atenţia că primarii „aşteaptă ca aerul” nişte rectificări pozitive, pentru a rezolva diverse probleme. „Am făcut o analiză, şi faptul că a fost o sumă atât de mică ne-a dus la concluzia că picăturile astea să le împărţim egal”, a explicat Gheorghe Flutur. El a mai spus că o altă problemă ar fi că autorităţile locale trăiesc din cotele defalcate din impozitul pe venit şi TVA, iar acestea se vor reduce, ceea ce înseamnă şi că primăriile vor primi mai puţini bani. „Politica de reducere a impozitelor şi a TVA a Guvernului împinge administraţiile locale să taie din anumite cheltuieli. Practic Guvernul taie cu mâna administraţiilor locale”, a declarat Gheorghe Flutur. El a precizat că în şedinţa de ieri au existat contraziceri „de la nişte firmituri”. Flutur a spus că este bine că ieri a fost o rectificare pozitivă a bugetului, însă a atras atenţia că Executivul trebuie să găsească rapid o soluţie pentru a prelua creditul pentru proiectul „Suceava – Utilităţi şi mediu la standarde europene”, în caz contrar unele primării din judeţ vor fi executate silit.