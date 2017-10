Bărbat prins sub un stâlp retezat de o betonieră scăpată de sub control

Accident grav

Grav accident de circulaţie luni după-amiază, pe drumul care leagă localităţile Vereşti şi Fântânele. O betonieră aparţinând unei firme de construcţii s-a răsturnat pe marginea drumului, după ce a fost scăpată de sub control. Maşina de mare tonaj a lovit un stâlp de electricitate din beton, aflat pe marginea drumului, după care s-a răsturnat pe o parte. În timpul impactului cu stâlpul, şoferul a fost proiectat afară din cabină, iar stâlpul, care pur şi simplu a fost retezat, i-a căzut peste picioare. Rămas imobilizat sub greutatea betonului, el a fost salvat de primii oameni care au trecut cu maşinile prin zonă. Ei au reuşit să sape pământul din zona în care se afla captiv şoferul şi să-l scoată din strânsoare. Bărbatul a fost preluat în stare gravă de paramedicii ambulanţelor SMURD ajunse la faţa locului. El a primit primul ajutor şi a fost stabilizat la faţa locului, după care a fost transportat la Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului Judeţean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava.

Şoferul a rămas internat în spital, iar poliţiştii fac cercetări pentru elucidarea modului în care s-a produs accidentul

Accidentul a avut loc puţin după ora 15.00, în timp ce camionul cu betonieră marca Daf se deplasa dinspre Vereşti spre comuna Fântânele. După o succesiune de curbe, urmează un segment de drum drept, modernizat, care are montaţi pe partea dreaptă stâlpi de medie tensiune din beton, astăzi dezafectaţi. Din primele cercetări, din motive necunoscute, şoferul betonierei a pierdut controlul volanului, betoniera a părăsit şoseaua spre dreapta şi a intrat direct într-un stâlp din beton. Unul dintre cei care au ajuns la faţa locului şi au dat o mână de ajutor la scoaterea acestuia de sub stâlpul greu ne-a spus: ”Nu pot să ştiu. E posibil să fi adormit la volan. Balastiera e totuşi aici aproape, nu cred că asta a fost cauza”, iar un altul a continuat: ”Nu ştiu, era plină, nu era plină, nu ştiu. Din curbă de acolo, prea mare viteză nu o fi avut, dar s-a întâmplat. Neatenţia poate, văd că a prins pe margine ceva, a prins marginea un pic şi s-a dus. Mă uit şi eu, e ceva de mirare chiar cum s-a întâmplat.Mare noroc dacă scapă cu viaţă, mare noroc.”

Cei de la ISU Suceava au intervenit pentru a-i da şoferului primul ajutor şi a-l transporta la spital. Plutonierul major Alin Palevici de la ISU Suceava ne-a relatat la locul accidentului: ”Când am ajuns la faţa locului era vorba de o persoană prinsă sub stâlpul doborât de maşină. Persoana a fost eliberată de participanţii la trafic, am ajutat colegii de la SMURD la imobilizarea victimei şi transportul acesteia la ambulanţă. Din câte am observat, se pare că oamenii au săpat în jurul stâlpului şi i-au extras picioarele. Are probabil multiple traumatisme şi momentan este în ambulanţă pentru stabilizare. Victima este conştientă şi stabilă hemodinamic.”

Bărbatul a fost transportat la spital, unde a rămas internat în secţia de ortopedie. Poliţiştii au făcut măsurători la locul accidentului, în încercarea de a stabili modul în care s-a produs acesta, pe numele celui de la volan fiind deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.Totul va fi lămurit după finalizarea anchetei pe care poliţiştii care au demarat-o deja, în acest moment fiind luate în calcul mai multe variante.