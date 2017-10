Sprijin

Cel mai mare investitor greenfield din industria de prelucrare a lemnului din România, compania Holzindustrie Schweighofer, susţine tineri dornici să facă performanţă, tineri ambiţioşi care vor să îşi construiască o carieră stabilă şi care depun eforturi considerabile pentru a performa. Compania este partener al instituţiilor de învăţământ şi, în anul universitar 2017 – 2018, acordă 24 de burse lunare studenţilor cu rezultate remarcabile în domeniul silviculturii şi ingineriei lemnului, iar fiecare bursă are o valoare totală de 8.000 de lei pentru întregul an universitar. Câştigătorii burselor au fost desemnaţi de către o comisie formată din profesori, la fiecare facultate, în urma unui concurs ce a cuprins o probă teoretică şi una practică, organizate de către universităţile partenere. Sâmbăta trecută, 28 octombrie, au fost desemnaţi cei şase câştigători de la Facultatea de Silvicultură din cadrul Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, tinerii Andronache Eduard-Titi şi Barbă Cosmin-Marian din anul III, Leşan Ilarie şi Ştirbu Marian Ionuţ din anul IV şi Corjin Mihai Alexandru şi Dănilă Alin Andrei de la programul de Master anul I. Unul dintre câştigători, Dănilă Alin Andrei, a declarat:,,Până în momentul de faţă, cea mai mare oportunitate pe care am întâlnit-o a fost câştigarea unei burse acordată de către compania Holzindustrie Schweighofer. Aceasta reprezintă, practic, primii bani pe care i-am făcut folosind intelectul. Sunt sigur că această şansă de care am avut parte îşi va pune amprenta riguros asupra viitorului meu, motivându-mă să fiu tot mai ambiţios şi dornic să acumulez un bagaj consistent de cunoştinţe pentru a deveni unul dintre cei mai buni din domeniu”.

Dan Bănacu: „Compania noastră, dă dovadă de responsabilitate socială şi continuă să investească într-una dintre cele mai valoroase <pepiniere> de ingineri silvici - şcoala românească de silvicultură”

Despre iniţiativa burselor private şi impactul acestora în pregătirea şi în cariera studenţilor, preşedintele comisiei de organizare, conf. dr. ing. Marian Drăgoi a menţionat că ,,a fost o foarte bună oportunitate de a-i motiva pe studenţi să înveţe cu mai mult simţ de răspundere. Disciplinele la care au fost testaţi constituie fundamentul culturii profesionale a oricărui silvicultor şi sperăm ca pe viitor absolvenţii noştri, bursieri sau nebursieri Holzindustrie Schweighofer, să dea dovadă de mai mult profesionalism, ce nu poate fi dobândit decât prin practică”. Cele 24 de burse acordate de Holzindustrie Schweighofer au fost repartizate în mod egal, câte şase, la Facultatea de Silvicultură - Universitatea ,,Ştefan cel Mare”din Suceava, Facultatea de Ingineria Lemnului - Universitatea ,,Transilvania” din Braşov, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere - Universitatea ,,Transilvania” din Braşov şi Facultatea de Horticultură, Secţia Silvicultură - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Dan Bănacu, Director General Holzindustrie Schweighofer România, a precizat: ,,Pentru a progresa industria are nevoie de specialişti valoroşi. Compania noastră, dă dovadă de responsabilitate socială şi continuă să investească într-una dintre cele mai valoroase <pepiniere> de ingineri silvici – şcoala românească de silvicultură. Şcoală care, prin profesorii de renume mondial pe care îi are, reuşeşte an de an să responsabilizeze studenţii astfel încât să gestioneze durabil resursele forestiere”.

Divizia industrială a grupului Schweighofer operează trei fabrici de cherestea şi două fabrici de panouri din lemn masiv în România

Grupul Schweighofer îşi are rădăcinile într-o companie tradiţională austriacă de familie, cu peste 400 de ani de experienţă în prelucrarea lemnului. În prezent, Grupul este activ în primul rând în industria prelucrării lemnului, dar şi în gestionarea pădurilor, producţia de bioenergie şi imobiliare. Divizia industrială a grupului Schweighofer operează trei fabrici de cherestea şi două fabrici de panouri din lemn masiv în România şi o fabrică în Germania. Grupul are un rol important în industria europeană de prelucrare a lemnului, având în prezent aproximativ 3.500 de angajaţi. Holzindustrie Schweighofer exportă produse în peste 70 de ţări din întreaga lume.