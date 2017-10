Dintre cele mai frumoase românce

Ediţia din acest an a competiţiei Miss Universe România aduce în prim-plan 30 dintre cele mai frumoase românce, alese pe sprânceană, dintre sute de candidate, de un juriu exigent.

Printre aspirantele la coroana de Miss Universe România 2017 se numără şi suceveanca Diana Nicoleta Pălimariu. În vârstă de 19 ani, mezina competiţiei a convins echipa de juraţi de calităţile sale şi a obţinut calificarea în etapa finală a concursului de frumuseţe.

Finala Miss Universe România 2017 va avea loc în data de 1 noiembrie, în cadrul unui spectacol de frumuseţe grandios şi elegant, organizat la Bucureşti.

Câştigătoarea Miss Universe România 2017 va pleca să ne reprezinte la una dintre cele mai importante competiţii de frumuseţe din lume - Miss Universe - organizată în acest an în Las Vegas USA, în data de 26 noiembrie, având şansa unică de a fi văzută de peste 500 de milioane de telespectatori din întreagă lume şi de a câştiga marele premiu de 100.000 de dolari.

Este bursieră la Academia de Studii Economice

Diana Nicoleta Pălimariu are toate atuurile pentrua reprezenta România la Las Vegas, unde tinere din peste 100 de ţări îşi vor disputa coroana de Miss Universe. Este frumoasă, este înaltă (are 182 cm, fiind cea mai înaltă din competiţie), dar este şi deosebit de perseverentă şi silitoare.

Diana este studentă în anul II la Academia de Studii Economice din Bucureşti, unde este bursieră. A absolvit Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava, la clasa de matematică - informatică, promoţia 2016, iar la Bacalaureat a obţinut media 9,73.

A cochetat cu modellingul încă de când era pe băncile liceului, iar participarea la castingul pentru Miss Universe România a fost o provocare uriaşă pentru ea, căreia însă nu-i dădea mari şanse de reuşită.

„Am văzut anunţul de casting pe facebook şi am zis că neapărat trebuie să încerc, deşi eram neîncrezătoare. Au fost trei zile de casting, s-au prezentat foarte multe fete din toată ţara. Am susţinut un interviu, atât în engleză, cât şi în română, şi am defilat în ţinută casual şi costum de baie. Momentan suntem în cantonament, unde ne pregătim pentru finala din 1 noiembrie”, a povestit Diana.

Sucevenii o pot susţine pe Diana printr-un vot

Diana a menţionat că pentru finala din 1 noiembrie, de la Bucureşti, rezultatul va fi dictat de votul juriului, de rezultatele unui interviu susţinut în engleză, dar şi de votul spectatorilor din sală, criteriu impus în premieră.

Juriul de specialitate al competiţiei îi include pe cel mai cunoscut creator de modă din România, Cătălin Botezatu, pe designerul de pantofi şi accesorii Mihai Albu, pe Aura Anghel, consultant de imagine cu experienţă internaţională, pe Bianca Constantin, câştigătoarea titlului Miss Universe România 2009, etc.

Cele 30 de finaliste vor defila în costume de baie semnate Cătălin Botezatu şi în rochii de seară Blacksugar, iar hairstyle-ul şi make-up-ul vor fi asigurate de specialiştii în imagine de la Luxury Academy.

În ceea ce priveşte votul spectatorilor, Diana spune că are nevoie de susţinerea noastră la finala din 1 noiembrie.

„Publicul prezent în sala de eveniment va putea vota, vot ce cântăreşte o treime din rezultatul final. În plus, cei care vor veni, vor asista la un spectacol grandios de muzică, dans şi fashion. Vor avea şansa de a câştiga la tombolă unul dintre cele trei premii în valoare de 1.000 de euro şi, nu în ultimul rând, vor primi un voucher de cumpărături online cu o valoare egală cu a biletului de intrare. Cei care vor bilete îmi pot scrie pe facebook, pot intra pe https://goo.gl/jr1gUdsau le pot găsi la recepţia Premier Palace Spa Hotel”, subliniază tânăra suceveancă.