Impresii despre Suceava

Oamenii şi locurile văzute în timpul vizitei de patru zile în judeţul Suceava i-au făcut o puternică impresie renumitului artist fotograf Oliver Mark. Acesta a declarat, sâmbătă seara, într-o conferinţă de presă, la Muzeul de Istorie din Suceava, că a fost realmente surprins de devoţiunea maicilor de la Mănăstirea Dragomirna, pe care a vizitat-o la o oră de rugăciune, de pictura murală, dar şi de „germana perfectă a Maicii Elena”, care a făcut ghidajul la Mănăstirea Voroneţ. „Am vizitat cinci mănăstiri în două zile, am văzut cum se roagă măicuţele, spaţiile în care ele se roagă, care sunt toate însufleţite, în mod deosebit la Dragomirna. Am fost atât de emoţionat încât nu de puţine ori mi s-au umezit ochii”, a declarat Mark.

La fel de mult l-au impresionat şi lucrările maestrului Ion Irimescu, din muzeul de la Fălticeni, „un sculptor pe care nu-l cunoşteam, nu auzisem de el, dar care este de nivel internaţional şi poate fi expus în orice oraş al lumii”. „M-au impresionat nu atât sculpturile foarte luminoase şi care au o forţă deosebită, cât desenul în filigram”, a spus artistul fotograf.

Oliver Mark a spus că i-au mai plăcut atelierul de ceramică neagră de la Marginea, întâlnirea cu arhitecţii Constantin şi Răzvan Gorcea, la Centru de Arhitectură, Cultură Urbană şi Peisaj - „Uzina de Apă”, vizita în atelierul pictorului George Ostafi, unde a primit „un curs de înţelegere a picturii murale răsăritene” şi „primirea cordială şi ghidajul competent prin judeţ, făcut de directorul muzeului, Emil Ursu”. „Am încercat să memorez datele de atestare, am cumpărat cărţi de peste tot pe unde am fost. Ne-a plăcut tot ce am văzut, dar suntem încă năuci, suntem după 8-9 ore în care am fost alimentaţi cu informaţie fără întrerupere”, a spus Mark.

Promovare prin artă

Întrebat dacă au fost şi lucruri care nu i-au plăcut, Oliver Mark a răspuns, râzând: „mult prea multă mâncare foarte bună”. El a spus că a fost şi la Târgul „Produs în Bucovina”, unde erau foarte multe produse extrem de apetisante, dar unde nu a putut să guste absolut nimic pentru că venea „după o sesiune de ciuperci gătite în toate formele posibile la Suceviţa”. În ultima zi a vacanţei în judeţul nostru, a descoperit şi vinul Fetească Neagră, pe care l-a apreciat în mod deosebit.

Oliver Mark a declarat că anul viitor va reveni la Suceava pentru o vizită mai lungă, în vederea realizării unui proiect de promovare a Bucovinei prin artă.

Directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a precizat că discuţiile pe această temă, din timpul vizitei, au fost în jurul unei tabere de pictură organizate în judeţul Suceava, cu artişti plastici germani „cu cotă de piaţă ridicată”, care ulterior să expună lucrările realizate aici în trei mari expoziţii din Germania. De asemenea, a spus Ursu, s-au schiţat câteva proiecte pentru Muzeul de Artă „Ion Irimescu” din Fălticeni, cu scopul cunoaşterii operei maestrului.

Reamintim că Oliver Mark a donat, cu ocazia vizitei la Suceava, Muzeului Bucovinei una dintre lucrările sale, una dintre puţinele fotografii care au fost făcute pictorului român Adrian Ghenie. Prezenţa lui Mark la Suceava, ca şi expoziţia sa „Celebrităţi”, ce poate fi vizitată la Muzeul de Istorie până în data de 30 noiembrie a.c. fac parte din parteneriatul dintre Muzeul Bucovinei şi Muzeul Naţional Liechtenstein, „Să ne cunoaştem muzeele”.