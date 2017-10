Folclor

Ansamblul folcloric „Florile Bucovinei”, de pe lângă Casa Municipală de Cultură din Rădăuţi, a avut câteva evoluţii deosebit de apreciate la un festival internaţional de folclor care s-a desfăşurat, zilele trecute, în localitatea Margecany din districtul Gelnica, regiunea Kosice – Slovacia. La manifestare au participat peste 300 de artişti din aproape zece ţări din Europa, iar spectacolele rădăuţenilor au fost foarte bine primite de miile de spectatori.

„Am avut câteva spectacole în Margecany şi am fost foarte apreciaţi de spectatorii de acolo. Ansamblul <Florile Bucovinei>, mă refer la dansatori, la instrumentişti şi la soliştii vocali, a primit cele mai bune aprecieri şi consider că am fost mesagerii folclorului autentic românesc la festivalul din Slovacia”, a precizat conducătorul ansamblului, directorul Casei Municipale de Cultură Rădăuţi, Ovidiu Foca.

La startul festivalului delegaţia din Rădăuţi a fost primită de primarul din Margecany, iar în ultima zi a manifestării rădăuţenii au gătit tochitură bucovineană pentru circa 500 de persoane.