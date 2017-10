Ghişee închise

Activitatea a fost perturbată ieri la Serviciul Public Regim Permise şi Înmatriculare Vehicule al judeţului Suceava, după ce o defecţiune a serverului central al Direcţiei Publice Regim Permise şi Înmatriculare a Vehiculelor a făcut imposibilă procesarea actelor. Conducerea serviciului a anunţat publicul, începând cu primele ore ale dimineţii, despre inconvenientele apărute în timpul nopţii trecute în procesarea actelor la înmatriculări şi permise auto. Cei care aveau programări, şi nu numai ei, s-au pus la rând de dimineaţă, în speranţa că lucrurile se vor rezolva pe parcursul zilei.

Gheorghe Crăiţă venise de la Fălticeni pentru a rezolva problema înmatriculării şi aştepta la rând. Acesta ne-a declarat: ”Deocamdată e blocat sistemul, ăsta-i tot răspunsul. Aşteptăm poate îşi revine. Vedem ce se poate face, dacă îşi revine, defecţiunea e de la Bucureşti, nu de aici...”

În condiţiile în care serverul central nu funcţiona, la ghişee au fost preluate dosarele de înmatriculare pentru cei care au avut rezervări pentru ziua de joi, urmând ca datele să fie procesate după ce se vor putea face verificările în sistemele externe ale altor ţări, cu care comunicarea era întreruptă în acel moment. Cei mai mulţi au putut preda dosarele şi aşteaptă răspunsul din partea serviciului. ”Au zis că e blocat sistemul, e căzut serverul şi stăm la rând acum. Ne iau totuşi dosarele, numerele de telefon şi aşteptăm să fim sunaţi”, ne-a declarat Ionuţ Moroşanu, venit de la Fălticeni. Cei mai mulţi oameni au înţeles că problemele sunt de ordin central şi că angajaţii din serviciu fac tot posibilul să-i ajute în vreun fel pe cei veniţi la ghişee: ”Am avut programare la 12.30. Aşteptăm, ne dau numerele astăzi, mâine, au spus că ne sună. Dacă nu, rămâne pe luni.”

Angajaţii au venit în timpul nopţii pentru ca desfăşurarea examenului practic pentru permise să se poată face în condiţii normale

Anunţaţi din timpul serii despre defecţiunea apărută la serverul central, angajaţii serviciului au venit în timpul nopţii, pentru a putea întocmi listele de programare la examenul practic de traseu pentru obţinerea permisului de conducere. Comisarul-şef Radu Obreja, şeful serviciului, ne-a declarat:”Am fost informaţi de Conducerea Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor Bucureşti despre faptul că miercuri seara, în jurul orelor 20.00-22.00, au survenit nişte defecţiuni la serverul central al Direcţiei Regim Permise de Conducere, astfel că activitatea tuturor serviciilor din ţară a fost joi semiparalizată. În consecinţă, noi preluăm dosarele de înmatriculare pentru cetăţenii care au rezervare pentru astăzi şi în limita timpului disponibil o să preluăm şi pentru cei care nu au rezervare. Specificăm însă faptul că nu putem procesa datele, se preiau datele la ghişeu, se verifică sub aspectul legalităţii documentelor, dar verificările care presupun accesarea unor sisteme externe ale altor ţări nu se pot face, astfel că nu putem finaliza operaţiunea de înmatriculare. La permise auto este blocată total activitatea, astăzi (joi – n.r.) nu putem susţine examenul la proba teoretică, nu putem face nici un fel de preschimbare de permis de conducere şi nu putem programa pentru susţinerea examenului. Cei care au rezervări se vor prezenta mâine pentru proba teoretică. În acelaşi timp examenul la proba practică se ţine astăzi, pentru că fiind informaţi de aseară despre problema apărută, am reuşit în timpul nopţii să tipărim programatoarele şi anexele de examen, pentru a nu fi afectaţi şi cei 60 de oameni care susţin această probă. Am făcut acest efort pentru că ar fi fost foarte greu ca cei 60 care urmau să susţină astăzi proba practică să fie reprogramaţi, în condiţiile în care noi facem programări pentru această probă pentru lunile februarie-martie.”

Personalul de intervenţie a lucrat ieri întreaga zi pentru rezolvarea situaţiei şi se speră ca astăzi totul să intre în normal.