Nereguli grave

Locatarii unei asociaţii de proprietari din municipiul Suceava au fost furaţi cu neruşinare, lună de lună, de către cei cărora le-au acordat încrederea de a gestiona banii lor pentru plata utilităţilor şi a cheltuielilor administrative.

Neregulile devenite o obişnuinţă pentru cei din conducerea asociaţiei au ieşit la iveală recent, în urma unei reclamaţii făcute la Primăria Suceava de către locatarii unui bloc, care au semnalat faptul că sunt „încărcaţi” prea mult la plata cheltuielilor comune, precum apa rece sau energia electrică.

Asociaţie mică, dar cu mari probleme

În urma unui control efectuat în perioada 20 iunie – 15 septembrie 2017 de către Serviciul Asociaţii Proprietari din cadrul Primăriei Suceava la asociaţia de proprietari Ucatana nr. 107, au fost depistate prejudicii grave, produse prin modificarea chitanţelor, repartizarea incorectă a cheltuielilor lunare, încasarea de salarii mai mari decât cele stabilite, cumpărături neautorizate prin magazine şi alte tertipuri.

Din verificarea registrelor de casă ale asociaţiei care are în administrare doar cinci scări de bloc cu un total de 183 de apartamente şi 13 spaţii comerciale, s-a constatat că administratorul a prejudiciat asociaţia de proprietari cu aproape 10.000 de lei în decursul unui an, pentru care s-au făcut verificările. De exemplu, în 2016 a achitat o factură emisă de un furnizor în 2015, dar chitanţa de achitare a contravalorii facturii a fost modificată de la 722 lei la 922 lei.

Dar cele mai mari prejudicii au fost aduse proprietarilor prin repartizarea incorectă a cheltuielilor lunare a facturilor primite de la furnizori.

În urma cercetărilor efectuate pentru perioada 1 aprilie 2016 – 31 martie 2017, s-au constatat diferenţe mari între listele de plată afişate şi facturile emise.

Practic, suma impusă la plată în plus a fost de 23.243 lei (232 de milioane de lei vechi), din care 1.362 de lei la apă rece, 9.310 lei la energie electrică, 10.140 de lei la cheltuieli administrative şi 2.430 de lei la cheltuieli cu curăţenia.

Salarii mai mari decât cele stabilite în Adunarea Generală a Proprietarilor

O altă problemă constatată de cei care au verificat activitatea micuţei asociaţii de proprietari a fost în privinţa salariilor. Mai exact, una au aprobat proprietarii în Adunarea Generală, alta au făcut cei din asociaţie.

Deşi indemnizaţia preşedintelui de asociaţie a fost stabilită la 211 lei net, lunar, acesta a încasat 318 lei, iar femeile de serviciu, în loc de 495 lei net lunar, au beneficiat de sume cuprinse între 548 şi 661 lei net lunar.

În mod curios, administratorul, căruia i s-a aprobat un salariu de 985 lei lunar, şi-a greşit propriul salariu, primind mai puţin cu 164 de lei într-un an de zile.

Un mare semn de întrebare este şi în privinţa premiilor de Crăciun, de 450 de lei, şi a celor de Paşte, de 600 de lei, pe care şi le-au acordat cu de la sine putere, deşi nu au fost aprobate în Adunarea Generală a proprietarilor. Mai mult, sumele respective au fost scăzute din registrul de casă fără nici o justificare.

Măsurile luate de Primăria Suceava

Lista neregulilor constatate la această asociaţie este mult mai mare, unele indicând rea-voinţă în gestionarea banilor proprietarilor, iar altele o nepricepere crasă.

Primele măsuri luate de conducerea Primăriei Suceava, prin Serviciul de Asociaţii Proprietari, au fost de sancţionare a preşedintelui cu 1.000 de lei, a administratorului cu 1.500 de lei şi a cenzorului, tot cu 1.500 de lei.

Mai mult, Loredanei Elisabeta Leşan i s-a retras atestatul de administrator de imobil, încât nu mai poate profesa în acest domeniu.

În plus, conducerea asociaţiei de proprietari are obligaţia de a restitui proprietarilor banii încasaţi în plus pe listele de cheltuieli, pentru apă rece, canalizare şi energie electrică – aproximativ 10.700 de lei, dar şi regularizarea cheltuielilor administrative şi de curăţenie, de peste 12.500 de lei.

Controale şi măsuri drastice la toate asociaţiile de proprietari

Numeroasele nereguli şi sumele imense însuşite ilegal la o asociaţie de proprietari atât de mică au pus în alertă conducerea Primăriei Suceava, care va declanşa un nou val de controale, care vizează toate asociaţiile din municipiu.

„Urmează controale la foarte multe asociaţii de proprietari, mai ales acolo unde avem alte semnale de la cetăţeni referitoare la administratori care nu îşi fac treaba. Controalele se vor înteţi, iar măsurile vor fi drastice. Toţi trebuie să îşi facă treaba, sunt plătiţi din bani publici, asociaţia de proprietari nu e societatea lor comercială, să facă ce vor ei. Legea e lege, nu este loc de tocmeală. Toţi cei care au greşit, mai devreme sau mai târziu, vor da socoteală”, a spus viceprimarul Marian Andronache, care coordonează activitatea Serviciului de Asociaţii Proprietari.