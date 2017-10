10-12 noiembrie

„Les Films de Cannes à Suceava” va avea loc, în perioada 10-12 noiembrie, la Cinematograful Modern. Evenimentul este organizat de Asociaţia Creativ AS, cu sprijinul Primăriei municipiului Suceava şi al Consiliului Local Suceava, printr-un proiect 2017. Această ediţie va fi deschisă de proiecţia variantei remasterizate a filmului „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” (Palme d'Or, 2008), în prezenţa regizorului Cristian Mungiu.

Programul „Les Films de Cannes à Suceava”, ediţia a II-a, 10-12 noiembrie, este următorul: vineri, 10 noiembrie, de la ora 19:00, „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” de Cristian Mungiu (2007, 113 min, RO), Palme d'Or, 2007, Proiecţie 10 ani mai târziu, în prezenţa regizorului Cristian Mungiu; sâmbătă, 11 noiembrie, de la ora 15:30, „Jupiter's Moon” de Kornél Mundruczó (2017, 123 min, UNG, GER), în competiţie, Cannes 2017; de la ora 18:00, „Good Time” de Ben Safdie, Joshua Safdie (2017, 100 min, SUA, LUX), în competiţie, Cannes 2017; de la 20:30, „120 Battements Par Minute” de Robin Campillo (2017, 140 minute, FRA), Grand Prix, Cannes 2017; duminică, 12 noiembrie, de la ora 15:00, „Paterson” de Jim Jarmusch (2016, 113 minute, SUA), în competiţie, Cannes 2016; de la ora 17:30, ”A Gentle Creature”, de Sergei Loznitsa (2017, 143 min, FR, GER, OLA, LIT), în competiţie, Cannes 2017; de la 20:30, „A Man Of Integrity” de Mohammad Rasoulof (2017, 117 min, IRAN), Premiul Un Certain Regard, Cannes 2017.

Intrarea este liberă. Proiectul „Les Films de Cannes à Suceava” a fost realizat în asociere cu Municipiul Suceava şi Consiliul Local Suceava.

Asociaţia Creativ AS a apărut din dorinţa de a putea oferi programe culturale în care să se regăsească nevoia de cultură a societăţii, cu un accent special pe tânăra generaţie. O echipă de profesionişti, având alături Radio AS Suceava, un post de radio care a oferit ascultătorilor o altă imagine a spectacolului media, printr-o ofertă de calitate, cu programe bine structurate, va creiona viitorul produselor culturale realizate de asociaţie. Meşteşugul cuvintelor se va îmbina cu jocul imaginilor în marea creaţie a filmului, în perioada 10-12 noiembrie, graţie Festivalului de film organizat de Asociaţia Creativ AS. ”Creativ”, un joc al imaginaţiei dăltuind o lume ce elimină urâtul cotidian, meşteşugind din vorbe şi imagini frumuseţea ce ne transpune în visul şi speranţa fiecăruia din noi. Sucevenii sunt aşteptaţi să participe în număr cât mai mare la filmele ce vor fi proiectate în cele trei zile de festival, la Cinematograful Modern.