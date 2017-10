Asociaţia „Licuricii fericiţi”

Secţia Pediatrie a Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc a fost renovată în proporţie de 40% de un grup de voluntari inimoşi, membri ai Asociaţiei „Licuricii fericiţi”. La începutul acestei săptămâni, după cum ne-a spus învăţătoarea Nicoleta Bogoş, de la Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc, preşedinta Asociaţiei „Licuricii fericiţi”, omul în jurul căruia s-au adunat alţi voluntari care au dat o altă faţă saloanelor în care sunt internaţi copilaşi bolnavi, a fost semnată şi predată toată documentaţia privind spaţiile reabilitate, până acum, la secţia Pediatrie a spitalului municipal.

„Nu am tăiat panglica, pentru că nu am finalizat decât în proporţie de 40%. Oricum, mai mult decât ne-am propus şi am sperat noi. La început, am vrut un salon, aşa, făcut ca la carte, cu baie proprie, cu condiţii demne de orice spital al sec. XXI. Apoi, ne-am gândit că nu putem începe decât dintr-un capăt, cu sala de primire pe care am reabilitat-o, ca toate celelalte spaţii, din temelii. Aşa cum ne-ar plăcea nouă să fim întâmpinaţi şi consultaţi de medici, dacă am fi copii, aşa cum şi-ar dori orice părinte, aşa cum este normal”, ne-a spus Nicoleta Bogoş.

Pas cu pas spre normalitate

Pentru că învăţătoarea a reuşit să adune în jurul ei nişte oameni minunaţi, de care este tare mândră: Adriana, Nicuşor, Marian, Iulian, Grig, Ştefan, Liviu şi Costel, o mână de oameni care îi sunt alături necondiţionat, oricât de greu sau imposibil pare totul, împreună au ales să reabiliteze cel mai mare dintre saloanele secţiei Pediatrie şi s-au gândit, după ce au dărâmat tot, să-i facă baie proprie, cea comună fiind insuficientă pentru atâţia copii. Au găsit soluţii să o facă şi le-au mai venit idei, să schimbe mobilierul, să-l facă vesel şi plăcut, să mai atenueze din suferinţa celor mici.

„Când am terminat salonul, pentru că ni s-a părut normal ca toţi copiii internaţi şi părinţii lor să beneficieze de aceleaşi condiţii la grupul sanitar, ne-am ambiţionat să reabilităm baia comună, deşi nu mai aveam fonduri. Însă, am avut parte de alţi oameni frumoşi care ne-au sprijinit, după sute de kilometri de alergătură, eforturi uriaşe, dar atât de plăcute, şi convingerea celor care ne-au ajutat că ceea ce facem facem bine. Am dărâmat tot, ca şi în celelalte spaţii, şi am luat-o de la zero. Peste 1.000 de ore de muncă, şapte oameni, mii de gânduri şi încăpăţânarea de a mai împlini un vis. Nimic nu se compară cu bucuria din ochii copiilor”, a completat Nicoleta Bogoş.

Vor să continue lucrările de reabilitare a secţiei Pediatrie

Managerul Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc, dr. Cătălin Săndulescu, a apreciază iniţiativa Asociaţiei “Licuricii fericiţi”, mai ales că un punct din proiectul său de management vizează implicarea comunităţii locale în reabilitarea unităţii medicale. Sclipirea din ochii medicilor de pe secţia de Pediatrie a spitalului câmpulungean, ai managerului spitalului, ai copiilor pe care voluntarii îi ajută să-şi împlinească visuri, să creadă în ele, este mai mult decât orice altă răsplată pe care o poate primi cineva, ne-au spus voluntarii câmpulungeni.

Nu au tăiat panglica cu mult tam-tam, pentru că ”Licuricii fericiţi” au vrut să fie discreţi, pentru că au vrut ca binele pe care oricine poate să îl facă, într-o măsură sau alta, să devină o normalitate. Nu au tăiat panglica pentru că iniţiatorii proiectului vor să o taie când vor finaliza întreaga secţie, pentru că asta şi-au propus. Pentru că ei cred că se poate, indiferent că va dura câteva luni, un an, fără a arăta cu degetul spre Primăria Câmpulung Moldovenesc, spre alte instituţii, ci doar pentru că „e datoria fiecăruia să se implice, câtuşi de puţin, unde, cum, cât şi cu ce poate”.

Proiecte sociale derulate în paralel

Să nu credeţi că a fost uşor pentru voluntari. Să nu credeţi că nu au fost şi momente când au vrut să renunţe, când s-au gândit să restituie banii sau materialele donate pentru că nu puţini au fost cei care i-au descurajat. Însă, dorinţa de a reuşi, cu bani relativ puţini pentru o asemenea anvergură a lucrărilor, a fost mai puternică. Puţini sunt cei care înţeleg satisfacţia şi bucuria imensă de a putea lăsa o urmă frumoasă în comunitate, că a face bine este normal, după cum cred din tot sufletul voluntarii de la „Licuricii fericiţi”, că suntem datori să lăsăm ceva în urma noastră şi că nu putem trăi doar în zona noastră de confort, aşteptând mereu pe altcineva să facă.

Nicoleta Bogoş ne-a mai spus ce au presupus lucrările de până acum: „9.000 de euro, atât a fost investiţia, fără drumuri, sute de litri de combustibil şi faptul că, trei luni şi jumătate, cei cinci băieţi au avut nevoie de apă şi hrană. Atât cât ne-am priceput, am lucrat cot la cot cu ei pentru că, venind din turele lor de serviciu, direct la spital, eforturile au fost uriaşe, în condiţiile în care, în paralel, am renovat două locuinţe sociale, am refăcut o căsuţă din temelii şi am susţinut şi susţinem 120 de copii care merg la şcoală şi trei persoane cu probleme medicale. E atât de frumos să realizezi că poţi face şi că aduni în jur oameni valoroşi”.

„Nu doare să fii bun!”

La Câmpulung Moldovenesc copiii, tinerii, adulţii au început să se implice activ în acţiuni de voluntariat şi proiecte caritabile. A fost suficient ca un om ca Nicoleta Bogoş să ia iniţiativa unor proiecte, ca alţi şi alţi oameni să i se alăture. Se vede cum voluntarii care fac un bine semenilor lor, mai tineri sau vârstnici, „cresc frumos, învăţând să dăruiască, să iubească ceea ce este frumos şi bun, învăţând să ia atitudine dacă pot schimba ceva în bine”. De aceea, Nicoleta Bogoş se simte binecuvântată, „pentru că am zeci de bunici care îmi cuprind obrajii şi sute de copii care dăruiesc zâmbete şi se străduiesc să înveţe, să nu lipsească de la şcoală, să fie mai buni. Şi pentru că, de câte ori sunt la limită sau nu ştiu încotro să o iau, Cineva, de sus, îmi mai deschide o fereastră. Aş vrea să pot face mai mulţi oameni să înţeleagă că nu doare să fii bun!”