Jocuri de interese

Desemnarea unui nou operator de salubrizare menajeră a Sucevei, care urma să se facă prin licitaţie, pe 1 noiembrie, a fost blocată de o decizie a Consiliului Naţional de Soluţionare a contestaţiilor.

„Noi încă nu am primit oficial, dar este dată decizie de suspendare a licitaţiei de salubrizare de la Suceava, care trebuia să aibă loc de la 1 noiembrie. Aşteptăm să primim oficial decizia, avem termen de cinci zile la dispoziţie să răspundem la observaţiile de acolo. În măsura în care se va anula licitaţia vom ataca noi în instanţă, la Curtea de Apel. Nu se poate să o luăm de la capăt, să ne mai luptăm iar vreo jumătate de an prin Consiliul Local, apoi altă jumătate de an la ANRMAP (Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice - n.r.) şi la licitaţie iar să o conteste cineva...”, a spus primarul Sucevei, Ion Lungu.

Contestaţia care a blocat licitaţia chiar înainte de a avea loc a fost depusă de RER Ecologic Service Buzău.

„Marile firme de salubrizare lucrează cu cabinete de avocatură, ca şi în acest caz, unde avocatul care a făcut contestaţia este Cristina Trăilă, nimeni alta decât fostul şef al ANRMAP, care cunoaşte toate virgulele pe acolo, de a găsit nişte virgule şi prin documentaţia noastră”, a adăugat edilul sucevean.

Primăria Suceava are termen de cinci zile să formuleze răspunsul către CNSC, iar instituţia are termen de 30 de zile să se pronunţe.

„Probabil că vom ajunge în instanţă, dar de această dată îi vom ataca şi noi, pentru că nu mi se pare corect ca după ce ne-a întors cu documentaţia de patru ori la ANRMAP, am modificat tot ce s-a cerut, acum să o luăm de la început. Este o licitaţie cu miză foarte mare, cu o valoare considerabilă şi pe o perioadă mare. Este clar că ne aşteaptă o bătălie lungă”, a concluzionat Lungu.

Valoarea contractului de concesionare a salubrizării menajere a Sucevei pentru următorii 12 ani este de 83.829.600 de lei (peste 18 milioane de euro), câştigătorul obligându-se să amenajeze 100 de platforme semiîngropate, 100 de platforme îngropate, 30 de puncte supraterane de colectare selectivă cu patru containere pentru deşeuri reciclabile, dar şi să monteze 1.000 de coşuri stradale şi să amenajeze două locuri de joacă pentru copii, anual.