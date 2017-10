Șantier abandonat

Străzi pe jumătate săpate - jumătate asfalt, trotuare dispărute şi înlocuite cu un strat de balast, dar şi numeroase cămine de beton, cu o adâncime considerabilă, total descoperite şi nesecurizate, asta a rămas în urma lucrărilor de termoficare executate anul acesta pe o parte din arterele de circulaţie din cartierul Zamca. În lipsa finanţării mult aşteptate de la Guvern – cele şapte milioane de lei alocate pe hârtie, prin HG, lucrările, neplătite, au fost întrerupte înainte de finalizare, iar străzile afectate nu au mai fost aduse la starea iniţială, prin asfaltare, şanţurile săpate fiind astupate cu pământ şi balast.

Cu mult efort şi insistenţe din partea municipalităţii sucevene, firma Consix Bucureşti, care a lucrat mai mult pe datorie, în speranţa că vor veni totuşi banii promişi, a făcut şi racordurile necesare pentru furnizarea căldurii şi apei calde sucevenilor afectaţi de lucrările de modernizare a reţelelor de distribuţie a energiei termice.

„Important este că am reuşit să asigurăm oamenilor căldura şi apa caldă. La ce blocaj financiar am avut, exista riscul să nu se mai facă nimic. Am reuşit totuşi să colaborăm cu constructorul, să îngheţe lucrările la stadiul la care erau, nu înainte de a face toate racordurile necesare pentru funcţionarea reţelelor de termoficare. Dacă nu se făcea asta era o mare problemă”, a spus primarul Sucevei, Ion Lungu.

Edilul sucevean a declarat că în urma discuţiilor purtate la Guvern săptămâna trecută, Suceava ar urma să primească totuşi anul acesta 3,5 milioane de lei (35 de miliarde de lei vechi), bani cu care s-ar achita lucrările efectuate până acum pe termoficare.

„În noiembrie nu mai putem face lucrările de asfaltare, este prea frig. Dacă va fi nevoie, va mai fi completat stratul de balast acolo unde se mai lasă. Dacă vin banii putem reface străzile în primăvară”, a adăugat primarul Ion Lungu.

Practic, locuitorii din Zamca care locuiesc pe străzile „brăzdate” lucrările de termoficare nu au decât să se resemneze cu situaţia actuală şi să spere că vor veni banii de la Guvern, pentru ca măcar anul viitor să fie refăcute străzile afectate.

Pericolul de la intrările în scările de bloc

O situaţie aparte o reprezintă lucrările de executare a căminelor de termoficare de la intrările în scările de bloc. Dacă şanţurile săpate pe stradă sunt în mare astupate, se poate circula pe acolo, chiar dacă mai greu, în schimb, cei care au de intrat sau de ieşit în scările de bloc se confruntă cu pericolul de a cădea în gropile rămase în urma constructorilor.

Chiar la câteva minute de mers distanţă de Catedrală, aventurarea pe una dintre străduţele laterale se poate dovedi mai periculoasă decât o incursiune în junglă, mai ales dacă iluminatul stradal nu funcţionează bine.

Unul dintre trotuare se sfârşeşte brusc într-o groapă de 2x2m. Intrarea la o scară de bloc se face pe o fâşie îngustă, de nici un metru, lângă care se cască un şanţ străbătut conducte de termoficare, dar şi un cămin de beton, în care un om intră cu totul, în picioare. Situaţiile de acest gen sunt multiple, iar cel mai grav este că nicăieri nu au fost luate măsurile de securitate absolut necesare, precum îngrădirea gropilor sau chiar acoperirea lor, mai ales că urmează îngheţ şi ninsori, când riscul ca trecătorii să se prăbuşeacă în ele este mult mai mare.