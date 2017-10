Recidivă

Un tânăr de 27 de ani din municipiul Rădăuţi a fost săltat luni de poliţişti şi dus sub escortă la Penitenciarul Botoşani, pentru executarea unei pedepse cu închisoarea de 2 ani şi 2 luni. El a ajuns în spatele gratiilor după ce fusese condamnat cu suspendare pentru o altă faptă şi a fost prins din nou de poliţişti, de această dată băut la volanul unui autoturism.

Tânărul Alexandru Hurjui a intrat în vizorul poliţiştilor în urmă cu cinci ani, când în noaptea de 21 spre 22 aprilie 2012 a fost prins împreună cu alţi 4 indivizi transportând colete cu ţigări de contrabandă, în zona frontierei de stat de lângă localitatea Frătăuţii Noi. Prinderea celor cinci a fost posibilă numai după ce poliţiştii de frontieră de la Sectorul Poliţiei de Frontieră Rădăuţi au tras 6 focuri de avertisment în plan vertical. În apropierea locului unde au fost reţinuţi suspecţii, poliţiştii de frontieră au descoperit 30 de baxuri cu ţigări, adică 14.997 de pachete de ţigări provenite din Republica Moldova, în valoare de 105.000 de lei, ţigări care au fost ridicate în vederea confiscării. Cei cinci bărbaţi au fost cercetaţi pentru comiterea infracţiunii de contrabandă în formă agravantă, fiind reţinuţi în primă fază cu ordonanţă pentru 24 de ore, după care au stat în spatele gratiilor în arest preventiv încă o lună şi jumătate. Având în vedere faptul că tânărul de 22 de ani nu avea antecedente penale, în urma procesului desfăşurat la Judecătoria Rădăuţi în anul 2012, Alexandru Hurjui a fost condamnat la 1 an şi 6 luni de închisoare cu suspendare, având de respectat o perioadă de supraveghere. În urmă cu aproximativ un an însă, tânărul a fost prins de poliţişti conducând un autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice, pe numele lui fiind deschis un nou dosar penal, pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Judecătorii rădăuţeni au revocat condamnarea sub supraveghere pentru executarea pedepsei de 1 an şi 6 luni, dispunând executarea în întregime a pedepsei vechi, cumulată cu noua condamnare de 8 luni de închisoare, pentru conducerea sub influenţa alcoolului. Astfel, tânărul care are astăzi 27 de ani a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani şi 2 luni de închisoare cu executare, pe numele lui fiind emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea din 23 octombrie 2017. O echipă operativă constituită la nivelul poliţiei municipiului s-a deplasat la adresa de domiciliu a tânărului, adresă la care condamnatul a fost identificat. El a fost reţinut şi condus la sediul Poliţiei municipiului Rădăuţi, unde a fost constituită o escortă formată din 3 poliţişti, care s-au deplasat la Penitenciarul Botoşani, unde tânărul îşi va ispăşi pedeapsa.