Bijuterii pe două roţi

Foarte mulţi dintre cei care au tranzitat, în ultima perioadă, şoseaua de la Rădăuţi spre Vicov-Putna au observat că în faţa firmei Killer, pe raza comunei Horodnic de Jos, a apărut un imobil modern, prin ai cărui pereţi de sticlă se observă câteva zeci de motociclete din categoria „bijuterii pe două roţi”. Poate că nu este cea mai potrivită comparaţie, însă eu unul aş spune că acolo a erupt vulcanul pasiunii unui îndrăgostit iremediabil de vehiculele motorizate cu două roţi şi în acelaşi timp de mecanică.

Imediat ce a împlinit 18 ani şi-a cumpărat cu banii lui o Jawa de 125, despre care spune că e „prima lui dragoste”

Inginerul de industrie alimentară Alexandru Șcheul este un om de afaceri care a făcut ca firma sa, producătorul de preparate din carne Killer din localitatea Horodnic de Jos, să fie cunoscută nu numai la nivel naţional, dar şi în Europa. Alexandru Șcheul asigură salariile a 250 de angajaţi şi mizează anul acesta pe afaceri de circa 15 milioane de euro. Dar nu afacerile lui Alexandru Șcheul fac tema acestui material, ci o pasiune. Cine îl cunoaşte pe Sandu Șcheul, aşa cum îi spun majoritatea localnicilor de pe valea Sucevei, ştie că Sandu, după ce îşi rezolvă problemele de afaceri, îşi face timp pentru a merge la o partidă de tenis, la o miuţă, la un set-două de tenis cu piciorul sau pentru un zbor cu avionul său. Pentru că Sandu este şi un „zburător” care deja a acumulat multe ore de zbor cu avioane ultrauşoare. Însă aproape că nu trece o zi în care să nu petreacă câteva ore cu mâinile „în vasilină şi prin şuruburi”, după cum spune chiar el, din cauza unei alte pasiuni… „Cred că aveam şapte-opt ani când i-am furat, pentru prima dată, motoreta lui tata. Toată ziua meşterea la ea şi mi-a trezit şi mie curiozitatea. Însă atunci când am decis să-i iau motorul fără să ştie, nu am reuşit să fac mai mult de doi-trei metri, pentru că nu ajungeam la pedale, şi am căzut în şanţ…”, povesteşte cu umor omul de afaceri. „Un frate mai mare, care îşi cumpărase o motoretă Mobra şi care era plecat în armată, îmi spusese să-i mai pornesc, din când în când, motorul. Bucuria mea. Aşa mai puteam şi eu să fac câteva ture!”, continuă Alexandru Șcheul. Imediat ce a împlinit 18 ani şi-a cumpărat cu banii lui o Jawa de 125, despre care spune că e „prima lui dragoste”, apoi a dat examen pentru permisul de conducere. Înainte de Revoluţie a lucrat ca maistru la Cooperativa Meşteşugărească Libertatea din Rădăuţi şi se ocupa de inspecţiile tehnice pentru motorete şi motociclete din judeţele Suceava şi Botoşani, dar şi de reparaţii. În această perioadă a efectuat mai multe cursuri de specializare pentru autohtonele motorete Mobra şi Hoinar, iar în anul 1985 a făcut turul ţărilor socialiste, URSS, Polonia, RDG, Cehoslovacia, Ungaria, la bordul unei motociclete Jawa. „După Revoluţie am achiziţionat mai multe motociclete, printre care şi o Honda CX 500, care i-a aparţinut lui Nicu Ceauşescu, fiul fostului preşedinte al Republicii Socialiste România. La acest moment Honda am desfăcut-o total şi o repar. Îmi doresc să o recondiţionez, să o fac la fel ca atunci când era nouă”, mai spune Sandu Șcheul.

„Ce-ar fi să adun eu motoare din acestea vechi şi să le readuc la viaţă?”

În urmă cu circa şapte ani, pasionatul de motoare şi-a vizitat nişte rude care moşteniseră o motocicletă Jawa de la capul familiei, care murise. Pentru că motocicleta nu era folosită şi stătea uitată undeva într-o şură, Sandu le-a propus să o cumpere el. Aceştia nu au vrut, au motivat că era vorba despre o moştenire pe care nu o pot înstrăina. Se pare că acesta a fost momentul care i-a declanşat lui Alexandru Șcheul o idee…”Lasă că găsesc eu în altă parte…”, a zis atunci. Și chiar aşa a fost. A găsit una identică la Târgu-Mureş, a cumpărat-o, iar după ce a recondiţionat-o, şi-a spus: „Ce-ar fi să adun eu motoare din acestea vechi şi să le readuc la viaţă?”. În aceste condiţii, tot ce a găsit la mica publicitate a cumpărat, cu 100 de euro, cu 200 de euro, şi de multe ori câte trei-patru de aceeaşi marcă din care a reuşit să facă una…După şapte ani de muncă, din care patru a lucrat singur la recondiţionarea mai multor zeci de motociclete, Alexandru Șcheul a reuşit să deschidă o expoziţie care îi va face pe mulţi dintre pasionaţii de motoare, la vizitarea acesteia, să înghită în sec. ”Ca să pot recondiţiona motocicletele mi-am cumpărat staţie de sablare, strung, freză, polizoare, pistoale de vopsit, tot ce mi-a trebuit. Am desfăcut motoare bucăţică cu bucăţică, era un fel de deconectare pentru mine după ce îmi terminam problemele de afaceri. Pentru că îmi place, pentru că sunt pasionat”, povesteşte Sandu Șcheul.

„Bijuterii” marca Harley Davidson sau un chopper unicat produs în Statele Unite ale Americii

În expoziţia lui Alexandru Șcheul sunt expuse mai mult de 70 de motociclete produse de renumite firme cum ar fi Jawa, IJ, Virago, Ural, MZ, Norton, Triumph, Virago, Honda, apoi autohtonele Carpaţi Super, Mobra Turist şi Hoinar, cărora li se mai alătură „bijuterii” marca Harley Davidson sau un chopper unicat produs în Statele Unite. Trebuie precizat că Sandu Șcheul le-a aşezat într-un fel de standuri ale ţărilor producătoare, aşa că nu trebuie să mire pe nimeni dacă va observa stema şi drapelul Republicii Socialiste România, steagul Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice, al Republicii Populare Ungaria, al Republicii Socialiste Cehoslovacia sau al Republicii Democrate Germane. Mai trebuie arătat că pe lângă bijuteriile pe două roţi, în expoziţia de Horodnic de Jos mai sunt expuse două autoturisme de excepţie, un Ford Mustang cu o înfăţişare impecabilă, fabricat în 1968, şi o Dacia 1100 de la începutul anilor 70.

„Încă nu am deschis expoziţia, o voi face în curând, însă doresc să-i invit pe iubitorii şi pasionaţii de motoare să ne calce pragul, pentru că vor avea ce să vadă. Intrarea este gratuită. În acelaşi timp mă adresez şi celor care mai deţin motociclete vechi şi care doresc să le vadă din nou la viaţă, cu mesajul <Contactaţi-mă, pentru că e păcat ca acestea să fie mâncate de rugină>", a arătat Alexandrul Șcheul.