Condamnat definitiv

Un șofer pericol public judecat pentru un întreg şir de infracţiuni la regimul rutier, după ce a provocat un accident într-o intersecţie din Suceava, fiind beat şi neavând permis de conducere, a fost condamnat definitiv la o pedeapsă de trei ani de închisoare cu executare.

Marian Ciprian Pentelescu, zis „Mâr-Mâr”, a primit această condamnare destul de severă în condițiile în care mai avea la activ o condamnare pentru infracţiuni la regimul rutier, dată iniţial cu suspendare. Sentința a fost dată de Judecătoria Suceava și menținută și de Curtea de Apel Suceava.

În seara celei de-a doua zile de Paşte, în jurul orei 21.30, Marian Ciprian Pentelescu conducea un Mercedes înmatriculat în Marea Britanie pe Calea Unirii, pe direcţia Burdujeni către Centru.

Din cercetări rezultă că, la intersecţia bulevardului principal - Calea Unirii - cu strada Traian Vuia, şoferul a pătruns în intersecţie pe culoarea roşie a semaforului. Pe sens opus se afla o tânără în vârstă de 32 de ani, la volanul unui Opel Astra. Aceasta se încadrase pentru viraj la stânga, de pe Calea Unirii spre strada Traian Vuia. Ordinea normală din intersecţie, dirijată de semafor, a fost dată peste cap de şoferul Mercedesului. Opelul condus regulamentar a fost lovit violent în lateral, tânăra de 32 de ani fiind rănită uşor. După impact, Pentelescu şi un alt tânăr care îl însoţea au coborât din maşină şi au fugit. Cei doi au fost depistaţi ulterior de un echipaj de jandarmi în spatele unui gard viu de pe strada Traian Vuia.

În urma verificării cu etilotestul a rezultat că Marian Ciprian Pentelescu avea o concentraţie de 0,75 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Ulterior, probele de sânge au indicat valori de 1,60 g/l, respectiv 1,45 g/l alcool pur în sânge.

Marian Ciprian Pentelescu, zis „Mâr-Mâr”, a fost trimis în judecată şi condamnat pentru infracţiunile de conducere sub influenţa alcoolului, conducere fără permis şi părăsirea locului accidentului. Pentru cele trei infracţiuni, în urma contopirii pedepselor, acesta a cumulat doi ani de închisoare. De asemenea, condamnarea anterioară la un an de închisoare cu suspendare, pentru conducere sub influenţa alcoolului, a fost revocată şi transformată în una cu executare. Cumulat, a rezultat pedeapsa de trei ani de închisoare.

Marian Ciprian Pentelescu a fost arestat preventiv imediat după accident și a rămas după gratii până la condamnarea finală. Acesta a executat deja mai bine de jumătate de an din pedeapsă.