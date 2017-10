Mobilizare extraordinară

Sâmbătă, Suceava a dat un bun exemplu la nivel naţional, peste 12.000 de oameni implicându-se în campania de curăţenie „Let’s Do It, Suceava”, care anul acesta s-a desfăşurat independent de campania „Let's Do It România”, care nu a mai avut loc.

Demarată de la 9.00 dimineaţa, în peste 50 de localităţi din judeţ, campania de ecologizare organizată de Asociaţia „Biosilva” în parteneriat cu Asociaţia „Areas” şi susţinută de Kaufland România, Ambro Suceava şi Mobilier meşteşugit s-a bucurat de o participare record, fiind înregistrat cel mai mare număr de participanţi de până acum.

Pe lângă cei 12.000 de voluntari care s-au implicat în acţiunile de curăţenie din parcuri, păduri, pe cursul apelor, o implicare deosebită a avut-o Direcţia Silvică Suceava, din partea căreia au fost aproximativ 1.500 de reprezentanţi care au coordonat acţiunile în zonele forestiere ale judeţului.

În municipiul Suceava, unde aproape 500 de voluntari au răspuns „prezent” la punctul de întâlnire stabilit în Centru, pe esplanadă, acţiunile de curăţenie au vizat zona Parcului Şipote - Cetatea Sucevei, zona Cetăţii Zamca, pădurea din Burdujeni, dar şi albia râului Suceava, între podul de la bazar şi fosta groapă de gunoi.

Cei mai mulţi voluntari pentru acţiunile de ecologizare au fost în Gura Humorului şi Câmpulung, după cum a precizat Florin Grădinariu, organizator al evenimentului, care a subliniat faptul că a existat un grad mult mai mare de implicare a cadrelor didactice, care au venit cu foarte mulţi elevi.

Comparativ, anul trecut, la această acţiune au participat 9.700 de persoane la nivelul judeţului Suceava.

Numărul mare de participanţi din acest an, dar şi cantităţile impresionante de mizerii aruncate prin păduri, parcuri, pe marginea apelor, au făcut ca cei 10.000 de saci de gunoi furnizaţi voluntarilor să se dovedească insuficienţi, în unele zone, precum Rarău, fiind necesară suplimentarea lor cu ce s-a putut cumpăra pe moment, de pe plan local.

Rămâne de văzut dacă acţiunea „Let's Do It” va fi continuată şi anii viitori, în condiţiile în care cea de la nivel naţional a luat o „pauză nedeterminată”.