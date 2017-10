Strategii integrate

Municipiul Suceava s-a înscris în competiţia oraşelor inteligente, spre care aspiră tot mai multe aglomerări urbane din întreaga lume.

Conceptul de „oraş inteligent” (Smart City) se referă la oraşele care folosesc tehnologia informaţiei şi comunicării pentru a-şi administra eficient resursele pentru a economisi energie şi costuri, dar şi pentru a îmbunătăţi serviciile publice şi nivelul de trai al cetăţenilor săi.

Prezent sâmbătă la Iaşi, la Forumul Administraţiei Locale, primarul Sucevei, Ion Lungu, a fost invitat să vorbească despre priorităţile primarilor în deciziile administrative.

„Cred că priorităţile noastre sunt de a respecta promisiunile pe care le-am făcut electoratului. Și din proprie experienţă, periodic punctez acel pliant electoral pe care l-am prezentat în campania electorală, să văd ce am realizat din el. Prioritatea noastră este să ne îndeplinim programul electoral pentru că astăzi electoratul este unul şcolit, trebuie realizat exact ceea ce am promis”, le-a transmis Ion Lungu reprezentanţilor administraţiilor locale.

El a subliniat că nu este deloc uşor să duci la îndeplinire aceste promisiuni.

„Astăzi primarul trebuie să fie manager, să vină cu soluţii, cu proiecte. Nu sunt destule fondurile proprii, motiv pentru care trebuie fonduri atrase. Și aici avem o mare prioritate, a proiectelor europene. Suceava este deocamdată singurul municipiu din ADR Nord-Est care poate accesa fondurile europene chiar de mâine, dacă ar fi disponibile. Avem depuse şi aprobate la Piatra Neamţ şi la Bucureşti toate documentele strategice - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană şi Planul de Mobilitate Urbană. La fel, am fost primii din România care am promovat un proiect european pe POR, în mandatul trecut . Și am implementat POR de două ori, precum şi unul suplimentar. Dar aici avem nevoie de mai multă operativitate din partea Guvernului, de mai multă claritate. Din păcate lucrurile sunt în întârziere, ne trezim că suntem la jumătatea perioadei 2014 -2020 şi nu avem acces la fondurile europene”, a adăugat Lungu, care a solicitat primarilor din toată ţara să pună presiune pe Guvern să grăbească procedurile necesare accesării banilor de la UE.

Tranziţia de la oraş verde la oraş inteligent

Edilul sucevean a venit cu precizări suplimentare.

„Ținta noastră este ca Suceava să fie un oraş inteligent. Suntem în prima etapă - Suceava este oraş verde şi avem foarte multe proiecte pe energie verde. Suntem singurul oraş care se încălzeşte pe biomasă. O soluţie inteligentă. Atunci când au venit ambasadorii din America, Germania, Austria au rămas interzişi, cum e posibil ca Suceava să aibă o centrală pe biomasă, foarte performantă, prin parteneriat public privat. Adică un investitor a făcut o investiţie de 86 de milioane de euro, iar primăria a pus terenul la dispoziţie. La fel avem un proiect de iluminat public modern, cu lămpi LED, pe fonduri elveţiene. Avem un proiect pentru transport electric la primărie, în care 11 maşini electrice şi 10 biciclete electrice vor veni până la finalul anului. Am implementat infrastructura de transport electric în municipiu şi urmează să aducem 40 de autobuze electrice pe fonduri europene, pentru transportul în comun”, a spus Lungu.

Numeroasele proiecte pe energie regenerabilă ale Sucevei au făcut ca municipiul să fie selectat pentru desfăşurarea Festivalului Internaţional al Filmului Ecologist, cu invitaţi din 20 de ţări, în perioada 23 – 29 octombrie.

„Le recomand primarilor să facă proiecte integrate. Mai ales cei care sunt la primul sau primele mandate. Proiecte integrate, nu o stradă care nu duce nicăieri, o canalizare în câmp... Nu am lucrat niciodată aşa. Numai pe strategii integrate. Proiecte marcante, care să fie spre binele comunităţii în primul rând. Eu mâine dacă nu mai sunt primar am cel puţin cinci mari proiecte care sunt legate de numele meu”, a adăugat edilul sucevean, care a dat ca exemplu proiectul de reabilitare a Cetăţii de Scaun, demarat împreună cu preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur.

Acest proiect, finalizat cu brio, a fost principalul element de greutate în desemnarea municipiului Suceava ca „destinaţie europeană de excelenţă”.

În privinţa transformării Sucevei în „oraş inteligent”, edilul sucevean a adăugat că va participa curând, la Bucureşti, la un forum al oraşelor inteligente.