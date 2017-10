Festivitatea de premiere a proiectelor „Dialogul proiectelor educative”, la Muzeul Bucovinei

Cultural

La Muzeul Bucovinei (Muzeul de Istorie Suceava) a avut loc sâmbătă, 21 octombrie, festivitatea de premiere a proiectelor educative „Dialogul proiectelor educative”, ediţia I, manifestare organizată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului (IŞJ) Suceava, Consiliul Judeţean Suceava şi Asociaţia „Proiect Pro Europa”. Tatiana Vîntur, inspector de specialitate educaţie permanentă - Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava şi coordonatorul proiectului „Dialogul proiectelor educative”, a explicat că „Dialogul proiectelor educative”, iniţiat de IŞJ Suceava, „a pornit de la nevoia de a promova şi disemina proiectele educative desfăşurate la nivelul unităţilor şcolare din judeţ, oferind posibilitatea valorizării rezultatelor proiectelor în noi contexte de învăţare şi totodată posibilitatea unor viitoare colaborări în scopul dezvoltării instituţionale”. Tatiana Vîntur a completat că „efortul coordonatorilor de proiect este valorizat şi apreciat la nivel judeţean, experienţa lor contribuind la un real schimb de experienţă, la cristalizarea valorilor unei echipe şi a rolurilor pe care şi le asumă pentru atingerea obiectivelor propuse”.

Promovarea celor mai bune practici din domeniul proiectelor educative

Într-o atmosferă caldă, prietenoasă, plină de emoţie şi bucuria lucrului bine făcut, mai multe proiecte educative auprimittrofeul „Dialogul proiectelor educative”. Domeniile proiectelor au fost Consiliere şi orientare; Consiliile elevilor; Cultural artistic - promovarea lecturii; Cultural artistic - folclor, obiceiuri, tradiţii; Educaţie nonformală; Ecologie şi protecţia mediului; Parteneriat şcoală - familie; Responsabilizare socială; Şcoala altfel; Sportiv; Tehnico-ştiinţific; Proiecte caritabile; Voluntariat. La evenimentul inovativ „care şi-a propus să promoveze cele mai bune practici din domeniul proiectelor educative desfăşurate în judeţul Suceava”, au participat elevi, profesori, coordonatori de proiecte educative, directori de unităţi şcolare. S-au oferit diplome, trofee, medalii, flori, s-au împărtăşit emoţii de bucurie, s-au făcut promisiuni.

Laureaţi

Au fost aplaudaţi, apreciaţi din toată inima şi au primit trofee oameni care au coordonat proiecte educative, precum prof. Tatiana Vîntur, pentru proiectul „Atelierele Cunoaşterii” („cea mai bună echipă”); prof. Daniela Ceredeev, pentru proiectul „Puterea educaţiei” („cel mai bun coordonator”); prof. Oana Gabriela Şorodoc, proiect „Ziua Ştafetei”, laureată la categoria Consiliere şi orientare; prof. Felicia Vranău şi elevul Andrei Barbaroş, proiectul „Juniors of CNME”, categoria Consiliul elevilor; prof. Vasile Moroşan, proiectul „Dorna, plai de joc şi cântec”, laureat la categoria Cultural Artistic – Folclor; prof. Ocsana Lavinia Palaghean şi prof. Maria Crăciunescu, proiect „Sărbătoarea de sub brazi”, categoria Cultural Artistic - Folclor; prof. Rodica Zimbru - proiectul „Dragoste de carte gânduri mari împarte”, la categoria Cultural Artistic - Lectură; prof. Elena Pop - proiectul „Pământ, suflet şi culoare”, laureat la categoria Ecologie şi Protecţia Mediului; prof. Laura Salciuc, prof. Daniela Dungeanu, prof. Anca Greculeac, proiectul „Şcoala Bobocilor”, categoria Educaţie non formală; prof. Gabriela Mihai şi prof. Tatiana Vîntur, proiectul „Parteneriatul şcoală - familie”, categoria Şcoala – Familie; prof. Mara Perţa Sofrona, proiectul „Violenţa naşte monştri”, categoria Responsabilizare socială; prof. Ciprian Florentin Creţan, proiectul „Zilele sportului şcolar”, categoria Şcoala Altfel; prof. Vasile Moroşan, proiectul „Bucuriile zăpezii”, categoria Sport; prof. Ioan Catargiu, proiectul „Cupa „Bogdan Vodă”, categoria Tehnico - Ştiinţific; prof. Daniela Ceredeev, proiectul „Alege să fii mângâiere!”, categoria Proiecte Caritabile; prof. Nicoleta Bogoş, proiectul „Dăruim împreună zile de şcoală”, categoria Voluntariat;

Aprecieri, recunoştinţă

În cadrul galei au fost premiaţi şi jurnalişti, la categoria Educaţia şi mass-media: Daniela Micuţariu şi Adelina Talpalariu - Monitorul de Suceava, Cătălina Biholar - Televiziunea Intermedia Suceava, Maria Adriana Nichitean - Bucovina TV Suceava, Mihaela Buculei - Radio România Actualităţi, care au primit câte o medalie, o diplomă, flori şi revista „Barometrul reuşitei şcolare: Dialogul proiectelor educative”, în care se regăsesc toţi laureaţii acestei prime ediţii. La final, Tatiana Vîntur, coordonatorul proiectului „Dialogul proiectelor educative”, i-a felicitat pe toţicei care au luat parte la eveniment:participanţi, laureaţi, organizatori, gazde, mass-media.